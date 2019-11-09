員林路中央「釘子戶」 改編地目將拆遷

員林市山腳路二段路中的「釘子戶」，張姓住戶經營百年的雜貨店拉下鐵門，已歇業多年。（記者陳冠備攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是最牛釘子戶！彰化縣員林市山腳路二段十年前辦理道路拓寬，幾乎所有屋主同意徵收，只有一戶屋主拒拆遷，宣稱要「死守祖產」，至今還留著門柱在馬路中間屹立不搖，成為奇景，對此市公所透過都市計畫委員會將該土地編定為道路用地，近日終於通過內政部審議通過，市長游振雄昨前往現場會勘，表示盼縣政能盡快辦理用地徵收，早日解決山腳路塞車問題。

老住戶︰地主多人 協商解決

九十歲的張姓住戶表示，並非不願徵收，因目前土地有多名持有人，需大家一起來協議，也還沒收到道路變更通知，希望跟大家一起解決用路問題。

山腳路二段通往東西向快速道路林厝交流道前方崙雅巷路口，道路原本僅約六米寬，且彎曲狹窄，導致車禍頻傳，二○○八年公路總局與員林公所花費三千多萬元徵地，計畫將道路截彎取直，拓寬至十二米，有三十四住戶同意，但緊鄰路口的張姓住戶認為，這塊土地是祖產，且有開業百年雜貨店，拒絕徵收，並保留四間民宅，猶如分隔島屹立道路中間，被當地居民稱「最牛釘子戶」。

拒絕徵收10年 變馬路「分隔島」

不過新路開通後，雜貨店根本無法經營，沒多久就關門，民宅也無人居住閒置多年，有民眾甚至拿來當停車空間，亂象令用路人傻眼，根本未有效解決山腳路塞車問題。

游振雄表示，該地編定非屬道路用地，只能協商徵地，所方十多年來與地主一直無法達成共識，因此透過縣都市計畫委員會審議，辦理變更道路用地，今年八月送內政部再審議，終於在十月二十九日內政部都市計畫委員會審議通過，讓用地編定變更為道路用地。

市長︰協議價購不成市價徵收

游振雄說，待收到內政部審議通過公文後，將立即通報縣府辦理徵收，該畸零地面積約二十坪，另有周邊徵收土地共約近百坪，若經協議價購未果，將會以市價徵收，也希望雙方能儘快達成共識，還給山腳路順暢道路。

有地方民眾表示，當初該地徵收一坪約四萬，張姓地主要求超過行情以上價格才肯賣，雙方談不攏，加上此地屬私人用地，不能強制徵收，釘子戶才會一直擱置至今。

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