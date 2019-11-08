《彰化》伊登明訪順澤宮 「大」帽迎賓

彰化縣埔鹽鄉順澤宮打造「超級冠軍帽」，迎接即將抵台的挪威鐵人三項好手伊登。（記者顏宏駿攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕挪威鐵人三項好手伊登將於九日抵台，第一站就要到「冠軍帽的發跡地」彰化縣埔鹽鄉的順澤宮，地方鄉親無不期待與這名的運動健將相會，大家集資做一頂超大「冠軍帽」，屆時將由伊登在上面簽名，並作為順澤宮另一打卡景點。

「超級冠軍帽」的構想由鄉長許文萍提出，她說，「冠軍帽」爆紅後，許多好友或鄉親都向她索帽，「我真的應接不暇」，問題是「我也沒有特權」，實在是很不好意思，一度脫口說「不然我生一頂特大號的給你！」原本只是隨口說說，朋友說「這點子很棒」，後來就委由彰化監獄的花燈班做這頂「超級帽」。這項帽子含底座，高一．五公尺、長一．四六公尺、寬○．九公尺，完全依原帽等比例放大。

彰化監獄副典獄長陳育鼎說，他們從設計到施工，約半個月的時間完成，以粗鐵絲做骨架和邊框，再覆以防水帆布，內裝設LED燈，最後再用壓克力漆噴塗。許文萍說，彰監花燈班的技術真的沒話說，帽子雖大，但模樣超可愛，越看越漂亮，希望這裡能成為民眾的打卡勝地。

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