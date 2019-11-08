《彰化》社頭清水岩 大水鹿走近山友

民眾到清水岩登山，發現有公水鹿出沒，彼此四目交接，驚喜不已。（記者陳冠備翻攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的有鹿！彰化縣社頭鄉清水岩露營區近期進行整建工程，四周架滿圍籬，有民眾登山經過時發現竟有一頭帶角的水鹿在營區覓食，水鹿發現人也不逃離，一度走到面前，距離只有三十公分，隔著圍籬相望十數秒才離去，山友驚呼：「這是真的嗎！」清水岩生態文創產業協會總幹事 陳慶福前往現場勘查，發現現場還留有大量水鹿蹄足的蹤跡，他認為應該是近日無雨，山區水源缺乏，水鹿才會到山腳下覓食。

清水岩露營區位在八卦山脈山腳下，其後方有挑鹽古道等多條登山步道，本月三日，華山基金會田中站長陳春程前往登山，還沒走到登山口就在清水岩露營區後方撞見一頭帶角的公水鹿疑似在覓食，鹿不僅沒攻擊性，還往他方向靠近，溫馴模樣令他驚訝。陳春程表示，他身高一七五公分，看牠還要仰視，體型相當高大。

陳慶福從影片跟現場足跡判斷，該頭水鹿應是成年公水鹿，且有一定年紀，研判是數年前遭飼主野放流浪的水鹿之一，這批水鹿應已在此適應定居，才會頻頻被發現，呼籲民眾遇到水鹿時，盡量保持距離，不挑釁就不會有攻擊性，「其實水鹿也會避開人，這樣人和鹿就能和平共處」。

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