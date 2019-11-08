《彰化》海巡署隊長許昭偉 36年捐血千次

海巡署彰化查緝隊長許昭偉，36年來捐血、捐血小板從未間斷，昨到彰化捐血站完成第1000次捐血里程碑，透過血液傳遞熱愛生命的觀念。（記者湯世名攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者湯世名／彰化報導〕熱血隊長！海巡署彰化查緝隊長許昭偉，三十六年來捐血、捐血小板從未間斷，且為了捐血救人，自身不菸、不酒，休假期間養足精神，並培養運動、健走的興趣，也因此鍛鍊身體，一舉數得。截至上月底捐血次數已達九九九次，昨天他到彰化捐血站完成第一千次的捐血里程碑，透過血液傳遞熱愛生命的觀念，相當難能可貴。

熱血傳愛 不菸不酒 運動健身

今年五十六歲的許昭偉說，第一次捐血是在一九八三年，那天得知一部車輛失速衝撞，造成多名學童重傷，全國庫存血量吃緊，他當下即火速趕往鄰近的捐血站報到，完成人生第一次捐血。

之後隨著職務異動，許昭偉捐血地點也遍及台北、台中、花蓮、高雄、台南等地，除了捐出熱血，在捐血中心成立「分離術捐血」技術後，他接受醫療人員建議，開始參與「分離術捐血」，即使每次捐血小板的時間需二小時，他還是堅持幫助更多病友。累計參與「分離術捐血」次數高達八七四次，且每個月以二至四個單位的捐血次數持續增加中。

許昭偉今年八月奉派彰化查緝隊服務，昨天他到彰化捐血站捐出血小板，完成第一千次捐血、捐血小板的里程碑，且三十六年來從未間斷，對他來說充滿意義。

醫護人員說，「分離術捐血」是一種將捐血人的血液抽出在密閉無菌的離心耗材內，藉由離心重力將血液分離出血小板或紅血球等個別成分，紅血球立刻送回捐血人血管內，留下血小板，而「分離術捐血」需求患者包含白血病、紫斑症或化學療法等所引起的血小板減少症、骨髓移植、新生兒及免疫不全等病人。

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