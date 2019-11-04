彰化立委選戰 綠藍都喊「坐2望3搶4」

彰化立委選舉民第2選區戰況激烈，宣布參選的前立委陳杰實力堅強。（記者湯世名攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者湯世名／彰化報導〕拚國會過半！距離下屆總統立委選舉僅剩不到七十天，彰化縣四席立委也是攸關藍綠兩黨在國會席次能否過半的重要關鍵，民進黨、國民黨彰化縣黨部都喊出「坐二望三搶四」！不過熟悉內情的政壇人士認為，依各區參選人特質、地方組織與總統大選態勢來看，最可能的情況是藍綠以二比二打平，立委選舉「兩黨彰化不過半」。

政壇預估 有可能2比2打平

民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，彰化縣四個立委選區中，有三席現任黨籍立委，具有連任優勢，不過目前以第二選區戰況最激烈，為現任黨籍立委黃秀芳迎戰國民黨張瀚天，儘管有被開除國民黨籍的前立委陳杰參選，瓜分張的選票，以及有可能參選的無黨籍前縣議員黃玉芬，但影響待觀察，依觀察藍綠選情目前為五五波，但黃後勢看好，他們審慎樂觀。

綠︰二、四選區 後勢看好

第四選區也被視為激戰區，邱建富指出，民進黨現任立委陳素月聲勢看好，但也不能忽視國民黨前立委蕭景田的實力，此選區他們抱持審慎樂觀。至於第一、第三選區也有支持者歸隊與強勢上漲聲勢，他們將持續全力輔選衝刺。綜觀選情是「坐二望三搶四」，更希望四席「全壘打」。

藍︰一、三選區 審慎樂觀

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉則認為，蕭景田從政數十年深耕基層，實力扎實雄厚，加上大環境民心思變，儘管目前該選區選情呈現五五波，蕭後勢看好，有信心翻轉；第二選區面臨激戰，選情同樣呈現五五波，不過張瀚天黨內初選時展現高支持度，又縣議員選舉高票當選，有信心挑戰成功。第一、第三選區則是選情穩定領先，黨部審慎樂觀。綜觀選情可望「坐二望三搶四」，持續挑戰揮出「全壘打」。

據政壇人士觀察，藍綠兩黨都喊「坐二望三搶四」，應該是「說對了一半」；國民黨在第一、三選區選情穩定，不過第二、四選區還待衝刺，若以此狀況持續到投票日，可望有二席空間。若二、四選區有進一步突破，揮出全壘打也不無可能。民進黨也可望有二席空間，要突破到搶下三席甚至全壘打則還須衝刺。總而言之，最可能的情況是兩黨以二比二打平。不過離投票還有近七十天，變數還很大，人人都有希望。

彰化立委選舉民第2選區戰況激烈，議員換跑道的張瀚天來勢洶洶。（記者湯世名攝）

彰化立委選舉民第2選區戰況激烈，現任立委黃秀芳面臨強大挑戰。（記者湯世名攝）

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