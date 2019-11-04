助弱蓋屋 9旬翁搭車百里捐款

台灣心義工團連日搶建房屋已經有了雛型，陳男攜著三名女兒參觀未來的家。（記者陳冠備攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮一戶陳姓人家一家六口擠在一間矮厝平房，因年久失修，屋頂到處破洞，陳男與三名女兒只好用撿來的塑膠帆布遮蔽，台灣心義工團團隊得知後，決定在網路上召集義工，一起為陳家蓋新房，住在台南的九旬老翁得知，竟獨自搭火車到彰化捐款，一度找不到地點，幸好透過警方協助才順利將捐款捐出，百里義行舉動令不少人動容。

從台南坐車到彰化 不知如何到二水

據了解，該戶人家上有失能老父、失明且患有精神疾病老母，及二歲、五歲與七歲三名稚女，自從男主人陳男離婚後，工作也不順遂，只能依賴低收入補助，一家人擠在處處漏水、甚至連廁所都沒有的屋內生活，處境令人不捨，台灣心義工團多次探訪，決定為他們蓋一棟新家。

善心匯流 女童捐獎學金 廚師義煮

台灣心義工團隊將探訪影片上網貼文，廣受回響，不僅九旬老翁來捐款，連當地一名育德國小的十歲歲女童也捐出首次獎學金，幫陳家人買床包，這兩天義工團開始蓋房子，二林美食店家也來提供餐點、全家便利商店原斗店員工則集資買咖啡，劍湖山王子飯店主廚周郎、廚師羅偉峯則到場義煮，一同助暖。

本案負責人陳麗華說，十月三十一日當天義工團到二林為蓋房做前置作業，中午接到鐵路警察局電話，表示有名九十歲老翁，得知陳家處境要來捐款，但是不知如何到二林，她得之後立刻開車到彰化市接阿公，阿公在車上拿出一萬元表示要捐款，她感受這筆錢是阿公辛苦存下，予以婉拒，但是阿公堅持，並表示是對義工團感謝，她頓時感動而淚流滿面，最後收下善款。

陳麗華帶阿公到現場，孩子們也圍著阿公說「阿公謝謝」，她直呼「台灣真的充滿愛」。

陳男一家六口原本擠在用帆布蔽雨的矮厝，情況堪憫。（記者陳冠備翻攝）

台南歸仁九旬翁（中）搭車百里坐車到彰化，希望能為陳家盡份心力。（記者陳冠備翻攝）

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