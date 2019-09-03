世界巧固球賽 彰縣4校奪5金

2019-09-03

〔記者張聰秋／彰化報導〕甫落幕的世界青少年巧固球錦標賽，彰化縣四所學校組隊遠征新加坡，選手發揮團隊作戰精神，打敗實力堅強的地主隊，勇奪五金凱旋歸國，堪稱「台灣之光」。

田尾國小、田尾國中 四連霸

獎項包括田尾國小代表隊拿下十二歲女子組冠軍、中正國小代表隊與桃園市建國國小共同奪得十二歲男子組冠軍、田尾國中代表隊在十五歲女子組摘冠、二林高中國中部與桃園市大成國中奪得十五歲男子組冠軍、二林高中高中部與桃園市大溪高中在十八歲男子組奪冠。

冠軍光芒綻放國際體壇，其中田尾國小和田尾國中更創下四連霸紀錄，中正國小和二林高中表現傑出，奪冠成績創新高。

帶隊師長說，此行最大收穫是獲得寶貴經驗，選手們透過國際賽事體驗不同文化，學習各國訓練模式，例如實力最強的新加坡隊，其「防守」策略和面對強敵仍不放棄的態度值得學習，另外歐洲隊伍的熱情和運動精神，也給了小將很大的啟發。

縣府舉辦餐會犒賞選手

為犒賞選手，縣府昨在縣長公館舉辦餐會，「金厲害！」縣長王惠美大讚這群冠軍小將付出終有收穫，小將們吃得津津有味。選手們說，因為興趣愛上巧固球，打球強健體魄，帶來健康和快樂，現在更多了獲獎光環，如今回想起球場上練習的累，一點都不覺得苦。

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