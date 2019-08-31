名店排隊潮溢馬路 彰化市民批交通崩壞

2019-08-31

〔記者張聰秋／彰化報導〕中秋節快到了，彰化市蛋黃酥排隊名店衍生交通亂象，排隊人龍繞了又繞，不但騎樓排滿滿，連馬路也被占據，擋住公車、汽機車出入，用路人、附近商家及當地居民都快抓狂了，直呼：「交通大崩壞！」

代購商機興起 人龍礙中正路交通

位於彰化市三民市場商圈中正路旁的「不二坊」糕餅店，附近銀行、證券公司、美食店家、服飾店林立，也是彰化市公車往返台中市必經路線，平常車水馬龍，停車位更是一位難求。

附近商家直言，店家採現購、限購行銷策略，近年來代購商機興起，加入代購者激增，排隊人龍超過一半都是代購團，加上店家規定每人限購數量，排隊人龍壓縮道路空間，讓中正路陷入「交通黑暗期」，整條馬路都是排隊人潮，機車要和汽車搶道，汽車被塞在車陣中龜行，附近商家出入、生意也受影響。

公車靠站也難 民眾籲警約束亂象

不少商家大罵，排隊人龍早已嚴重妨害交通，還有商家擔心，萬一排隊人群中有人遭汽機車擦撞受傷，誰要負責？居民抱怨說，店家不能只顧著賺錢，不顧用路人行的路權，放任排隊亂象。

有民眾指出，這家店門前附近，剛好有公車站牌，排隊人龍擠壓公車停靠空間，乘客不好搭車，連公車要靠站都有問題！希望警方用公權力開罰。

業者不願受訪 警將勸導占路行人

彰化縣警察局交通隊二組組長汪振豪表示，現階段只能針對行人占據馬路勸導開罰，違反道路交通管理處罰條例開罰三○○元，店家合法做生意，警方無法介入，只能看店家能否發揮商業良知，協助解決排隊亂象。轄區民生派出所長吳建明表示，警方會派員加強維持交通，優先勸導，屢勸不聽則採取開罰手段。「不二坊」則不願接受訪問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法