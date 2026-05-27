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    首頁 > 彰化縣

    彰化縣人口不斷外流 議員點名「政策孤兒」在哭泣

    2026/05/27 22:42 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣人口一再流失，縣議員劉珊伶認為重點在於青年人覺得自己是「政策孤兒」。（擷取自彰化縣議會直播畫面）

    彰化縣人口一再流失，縣議員劉珊伶認為重點在於青年人覺得自己是「政策孤兒」。（擷取自彰化縣議會直播畫面）

    彰化縣人口持續外流，已進入120萬人口保衛戰，縣議員劉珊伶說，外流人口以青壯族群居多，尤其是留不住年輕人，原因就是彰化縣年輕人已成為「政策孤兒」，當福利政策優先鎖定老年人口，以及嬰幼兒，卻把剛踏出社會的年輕人晾在一旁，讓社會新鮮人最後選擇出走。

    劉珊伶說，彰化縣政府口口聲聲說要留住人口，但近年來的數字就是遷出的人口有增無減，在少子化後，青年又紛紛出走，有的是在外地念完大學，就直接在外縣市工作定居。有的是返鄉工作，但彰化縣近年來的薪資都是全國倒數第一名，社會新鮮人只有領3萬多元，扣掉相關開銷或是孝親費，根本存不到錢。

    劉珊伶說，年輕人有工作，有所得，不在社會救助範圍，但所領的錢扣掉基本開銷，要如何存錢買房子或是生小孩？最後，優秀的彰化子弟就是「逐高薪而居」，彰化縣沒有高科技業，小孩的書念得越好，最後就是在科技大廠的都市工作定居，返鄉青年又因為薪水少，又是縣府的「政策孤兒」，年紀大的有敬老津貼、打疫苗補助；嬰幼兒也有育兒津貼或是童萌卡，但對於納稅的勞動青年，卻反而沒有相關政策來「挺」青年。

    她說，有的縣市有投資青年，補助青年考證來翻轉低薪，或是考慮把閒置的公有空間以低價租給青年，或是將舊有建物重建來提供給社會新鮮人，讓社會新鮮人不再是「政策孤兒」。

    縣府說，彰化縣沒有高科技業，起薪確實比不上科技業，但失業率也相對較低，有關青年的福利政策將會討論。

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