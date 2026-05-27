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    首頁 > 彰化縣

    超級精算師！行動不便阿公阿嬤開心逛大賣場 購物鎖定「這一類」

    2026/05/27 14:49 記者劉曉欣／彰化報導
    行動不便的阿公阿嬤，開心逛大賣場。（記者劉曉欣攝）

    行動不便的阿公阿嬤，開心逛大賣場。（記者劉曉欣攝）

    行動不便的阿公阿嬤終於等到可以出門逛大賣場了！華山基金會彰化區今天（27日）帶領112位孤老前進鹿港鎮小三美日鹿港批發零售倉庫採買，每人可以買600元，阿公阿嬤都精打細算，全部鎖定特價的香皂、牙膏、洗衣粉、罐頭等民生物資，可以用上一整年。

    華山基金會彰化區表示，每年都會安排一次的「老寶貝購物節」，這也是阿公阿嬤最愛的活動，因為平日可能是獨自居住，或是行動不便，要上街逛大賣場的機會並不容易，雖然可以委託採買，但還是自己逛、自己挑、自己結帳，才有購物的樂趣。

    由於每位阿公阿嬤有600元的採買額度，加上小三美日給這群老寶貝全面購物9折的優惠，阿公阿嬤買起東西都非常開心，陪伴義工還要幫忙拿著計算機算錢，有的阿公不買洗髮精、洗手乳，直接買10幾個特價9元香皂，因為阿公用香皂洗澡、洗頭髮還有洗手，便宜又划算，可用一整年。

    也有阿嬤直接就鎖定要買洗衣粉，因為可以保存好久，天天都會用到，加上店家又有9折，這樣買起來優惠價，非常值得。

    小三美日今天也特地為阿公阿嬤推出試吃活動，讓長輩開心買東西，也可以免費試吃，並提供抽獎獎品，讓長輩都說，期待下一次購物節的到來。

    華山基金會彰化區帶著阿公阿嬤前進大賣場採買。（記者劉曉欣攝）

    華山基金會彰化區帶著阿公阿嬤前進大賣場採買。（記者劉曉欣攝）

    阿公超級精打細算，用香皂洗澡洗頭與洗手。（記者劉曉欣攝）

    阿公超級精打細算，用香皂洗澡洗頭與洗手。（記者劉曉欣攝）

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