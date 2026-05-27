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    首頁 > 彰化縣

    又是毒駕！擋風玻璃全碎還開車 遭起獲夾鏈袋辯「裝甜辣醬」

    2026/05/27 14:30 記者湯世名／彰化報導
    警方攔檢發現轎車擋風玻璃碎裂，進一步查獲毒駕。（警方提供）

    警方攔檢發現轎車擋風玻璃碎裂，進一步查獲毒駕。（警方提供）

    又是毒駕！彰化警分局昨天（26日）晚間執行大執法路檢時，發現1輛轎車擋風玻璃全部碎裂，經攔查實施毒品快篩，黃姓男子呈依托咪酯及安非他命均呈陽性反應，當場被依現行犯逮捕，警方在車內起出依托咪酯煙油、電子煙器具及安非他命等物品，還發現夾鏈袋，女乘客辯稱是「用來裝甜辣醬」，員警當場噗哧笑出「這種話妳也講得出來」，全案移送法辦。

    彰化警分局莿桐派出所長林宗延率員於昨晚10點至今天（27日）凌晨2點執行交通稽查勤務，於深夜11點40分許，在彰化交流道往市區方向執行路檢勤務時，發現1輛轎車前擋風玻璃與部分車窗竟然全部破裂，該車卻還在大馬路上行駛，疑有危害行車安全情形，遂上前攔查。

    員警詢問為何車窗碎裂？女乘客辯稱是因為去朋友家討債，不料被朋友敲破，要開去汽修場修理。

    檢查過程中，發現駕駛座車門置物箱內有2瓶不明煙油塑膠瓶，經黃姓男子主動交付後，初步檢驗呈毒品陽性反應，另查扣電子煙加熱棒1支及煙彈1個。警方進一步搜索時，又在黃男上衣口袋內查獲安非他命1小包，當場依法逮捕。後經實施毒品唾液快篩，黃男對依托咪酯及安非他命均呈陽性反應。全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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    彰化警分局昨晚實施大執法，查獲毒駕案。（警方提供）

    彰化警分局昨晚實施大執法，查獲毒駕案。（警方提供）

    警方在車內起出依托咪酯煙油、電子煙器具及安非他命等物品。（警方提供）

    警方在車內起出依托咪酯煙油、電子煙器具及安非他命等物品。（警方提供）

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