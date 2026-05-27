竹聯幫會長成變態「車手獵人」！ 擄人強逼互吹互舔判刑36年半

呂金霖前年被捕落網時。（民眾提供）

曾是竹聯幫地虎堂斌勢分會會長的呂金霖（31歲）與張男、蔡男等6人組成「車手獵人」集團，專門鎖定車手「黑吃黑」，將人車擄走中途攔截詐款，並在關押過程中動手毆打凌虐，還逼人口交自慰並錄下過程，再恐嚇其家屬交付數十萬到數百萬不等贖金，手段極為惡劣，共有5人慘遭荼毒。該案經彰化地院審理終結，主謀呂男、張男被判36年6月、34年6月徒刑，蔡男被判28年1月徒刑，應執行19年，另3名共犯被判5年至10年徒刑。

呂金霖24歲就當上竹聯幫地虎堂斌勢分會會長，涉入暴力討債、組織犯罪，也活躍於選舉造勢活動，曾為中華統一促進黨動員黑衣人參與政治集會。警方在其住處與幫派據點，搜出統促黨「嬴政黨部」背心、五星旗、竹聯企業Ｔ恤等物。法院審理時，呂男否認是統促黨及竹聯幫成員，呂男向法官說，因其否認是竹聯幫成員，後來被逐出幫派。

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呂被踢出竹聯幫後專做「車手獵人」，也就是專門鎖定取款後的車手，以其「黑吃黑」為藉口與同夥持槍將車手擄走，為逼還贓款，將人帶到廢棄工廠施酷刑，這些酷刑包括毆打、電擊、綑綁，還要求男車手們相互口交、打手槍、舔精液等酷刑，警方查出共有5名車手遭虐。

判決書指出，呂男等人對其中一名車手要求付出300萬元至50萬元的贖金才能脫身，車手無力還錢，呂男等人施以「酷刑」，要求車手之間男男互打手槍，有些車手因過於緊張、恐懼，無力勃起，呂喝令用嘴巴含住，「互相吹，吹到射出為止！」又用手機播放成人影片供車手觀賞，直到射出，呂男逼使「含下去，把那東西舔乾淨」、「嘴巴張開，吃下去」、「地下的也舔乾淨」。現場猶如SM（性虐待）現場，被告等人持手機拍攝，威脅要PO到網路。

法官認為，呂、張兩人在本案居關鍵執行角色，蔡男則擔任「打手」的角色，此類以暴力凌虐、性侵害作為控制手段的犯罪，嚴重侵害被害人人格尊嚴與性自主權，危害社會秩序至鉅。考量被告等犯後態度、參與程度及累犯情節足見兩人毫無悔意，因此判處呂男、張男分別為36年6月、34年6月徒刑，蔡男被判28年1月徒刑，應執行19年，其它3名共犯被判5至10年徒刑。

警方在呂金霖等人的活動據點搜出五星旗及統促黨背心。（資料照）

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