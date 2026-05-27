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    首頁 > 彰化縣

    直播水產大內鬥！直播妹爆老闆黑料害損失百萬 法院只判賠3萬

    2026/05/27 09:19 記者顏宏駿／彰化報導
    「拼鮮水產」直播主李鑄鋒被自家直播妹爆黑料，損失百萬，法官判賠3萬。（民眾提供）

    「拼鮮水產」直播主李鑄鋒被自家直播妹爆黑料，損失百萬，法官判賠3萬。（民眾提供）

    彰化縣前年發生直播水產大亂鬥！「拼鮮水產」直播主李鑄鋒直搗丟丟妹爸爸李慶福經營的「福哥嚴選」，雙方衝突、對簿公堂。事件演變成李鑄鋒的自家大內鬥，他雇用的「直播妹」張女做鐘點主持人，不滿自己被老闆被解雇，轉貼網路的獨家新聞「拼鮮水產老闆頻失控 知情人再爆：無效退費都假的」、「李鑄鋒賭博欠債3000多萬」等情節，李鑄鋒氣炸對張女提告，並求償100萬元，經法官審理判賠3萬元。

    李鑄鋒主張，張女明知報導不實，卻仍故意轉貼，且該爭議報導消息來源正是被告本人。加上被告曾為拼鮮水產行主持，擁有大量粉絲追蹤，其轉貼行為導致眾多消費者誤信不實內容，直接造成拼鮮水產行營收大幅下滑，嚴重損害原告名譽、信用及經濟利益。這部分涉及刑事，尚在高雄地院審理中。

    法官認為，「無效退費都假的」及「每次被客訴後封鎖客人、不把消保單位當一回事」等內容，被告未能提出充分證據證明有相當理由相信為真。法院認定此部分已侵害原告名譽權及信用權，判決被告應賠償精神慰撫金3萬元。

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