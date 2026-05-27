上百獨角仙死路一條 貓羅溪畔誤陷鳥網活活曬成「標本」

獨角仙纏在鳥網上無法掙脫曬成「屍乾」。（米諾斯提供）

彰化縣芬園鄉貓羅溪附近一處自然生態區種有30棵光臘樹，適逢獨角仙繁衍季節，每棵樹上都棲息著密密麻麻的獨角仙，粗估數量多達數百隻，不料卻有不少獨角仙誤觸附近防鳥侵所架設的鳥網，只要飛入鳥網中都被纏繞，無法掙脫而遭烈日活活曬死，發現慘狀的生態攝影師米諾斯說，粗估約有百隻獨角仙還來不及交配就先被鳥網纏死，景象怵目驚心。

生態攝影師米諾斯在芬園鄉貓羅溪發現一處自然生態秘境，裏頭有30多棵光臘樹，每棵樹都棲息著密密麻麻的獨角仙。米諾斯說，這處秘境可能是彰化目前數量最龐大的獨角仙棲地，不過他前往勘查時卻發現，有數量約百隻獨角仙緊緊纏繞在附近果園架設的鳥網上，有的已經乾化，有的還在試圖掙脫，都還來不及交配繁衍下一代，就因為深陷鳥網致死，想幫助牠們脫困，卻愈纏愈緊，景象怵目驚心。果農為了防鳥侵入果園架設鳥網，意外造成獨角仙誤陷鳥網致死，令人難過。

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目前正是獨角仙繁衍季節來臨，彰化縣有多處獨角仙棲地，其中芬園鄉與花壇鄉都有數量龐大的獨角仙棲地，芬園鄉同安村、進芬村交界處的八卦山區有50棵光臘樹，復育獨角仙，幾乎每年都迎來大爆發，少則3000隻，最多曾高達5000隻，生態豐富。

花壇鄉大嶺巷的獨角仙則是自然繁衍，3條步道上有約30棵光臘樹，每棵樹上都棲息約數十隻獨角仙，最多時可達數百至近千隻，讓登山客驚喜近距離觀賞。

獨角仙被鳥網纏繞曬成「屍乾」。（米諾斯提供）

獨角仙誤陷鳥網無法掙脫被曬死。（米諾斯提供）

有的獨角仙纏在鳥網上曬成「屍乾」，有的還在試圖掙脫。（米諾斯提供）

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