為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 彰化縣

    陳素月拚彰化縣長的大票倉！綠員林市長鎖定3人選

    2026/05/26 16:56 記者顏宏駿／彰化報導
    陳素月（前中）問鼎縣長大位，員林市長人選未定，黨部說3名人選在做考量。（資料照）

    陳素月（前中）問鼎縣長大位，員林市長人選未定，黨部說3名人選在做考量。（資料照）

    民進黨立委陳素月問鼎下屆彰化縣長，普遍被外界看好，但目前員林市長尚未推出人選，地方盛傳，藍白縣長人選陷入「內戰」，陳素月贏面更大，員林市長就不提名。對此，民進黨縣黨部主委楊富鈞表示，員林是陳素月的「本命區」，不可能不提名市長人選，縣黨部和黨中央目前針對3名人選作考量，適當時間就會公佈。

    彰化縣兩大票倉為彰化市、員林市，彰化市人口近22萬，員林市則有12萬人，要贏得縣長寶座，必需在彰化市、員林市處於不敗之地（票數不能相差太多），透過市長人選催出更多潛在支持者。民進黨在彰化市長確定提名彰化縣議員黃柏瑜，但員林市至今未傳出有人爭取提名。而國民黨縣議員涂俊任佈局市長多時，同黨縣議員劉惠娟也有意爭取，兩人耕耘地方許久，將來黨內初選出線者，將成為藍營問鼎縣長大位者的大助力，對陳素月產生極大的威脅。

    對此，民進黨縣黨部主委楊富鈞表示，民進黨在員林市長不可能缺席，原本已鎖定一名特定人選，後來因為國民黨內出現「亂局」，最後由魏平政出線，選戰局勢有變，他們重新評估最適當人選，「目前有3人在做考量」，若確定後，就會對外公佈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播