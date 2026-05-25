斜槓當網紅？謝典霖大秀「6塊肌」拚流量 網友毒舌沒在怕

彰化議長謝典霖拚網路流量，最近大秀其瘦身有成的「猛男照」。（擷取自謝典霖臉書）

不按牌理出牌！為了拚流量，展現政治人物不一樣的風格，彰化縣議長謝典霖卯起勁經營臉書、IG，最近貼出一張瘦身有成的「猛男照」，鏡頭中他拿著衝浪板、脫掉上衣、大秀「6塊肌」，自嘲「全都沒有在藏的」，拜託網友幫忙追蹤一下，目標衝破1萬人，好讓大家知道「不是只有我在滑手機」。

這張照片一出，網友留言出現歪樓，有網友驚呼「變猛男了我要檢討」、「身材很讚」，但也有不少人懷疑「AI太強大了吧！」除了秀肌肉，謝典霖也分享學刷盤、遊艇滑水以及做皮拉提斯、練核心的日常。

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謝典霖貼文說，練核心其實是在練面對質詢也不能倒的意志力，就像撐得住平板，才撐得住議場。

這種詼諧俏皮式的貼文，引來不少負面評價，議會目前正在開定期會，謝典霖是議事殿堂裡的主席，他貼文感嘆說，議會最難的不是主持，是每個人都說「我最後補充一下」的時候。

此文立刻被網友吐槽「下屆也沒機會再當議長」、「好好珍惜這屆議長的時間，因為要落選了」，甚至有網友狂酸「小孩開大船」、「姊弟殺起來？」「白沙屯媽祖看到你就轉向，福報已用光的人」。

對於網友的毒舌，議會表示，這是議長個人平台發言，非議會官方粉專平台，不便回應與評斷。謝典霖發言人呂羿潔說，議長想擴展不一樣的受眾群，讓大家認識下班後的議長做了什麼事情，想衝高自己的臉書流量，動機無關選舉。

目前議會開定期會中，議長謝典霖貼文表明議會最難的不是主持，是每個人都說「我最後補充一下」的時候。此文引來網友毒舌嘲諷。（記者張聰秋攝）

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