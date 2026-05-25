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    首頁 > 彰化縣

    彰東都計拖累中捷綠線延伸？彰化縣府：加速核定沒有延誤問題

    2026/05/25 17:21 記者張聰秋／彰化報導
    中捷綠線兩端分別向北段的大坑、南段的彰化延伸，全案由行政院2024年1月31日核定可行性研究，確立台中大坑段及彰化段同步推動。（擷取自台中捷運局官網）

    中捷綠線兩端分別向北段的大坑、南段的彰化延伸，全案由行政院2024年1月31日核定可行性研究，確立台中大坑段及彰化段同步推動。（擷取自台中捷運局官網）

    台中捷運綠線延伸案，台中市議員最近質疑卡在南段的擴大彰化市東區都市計畫（簡稱「彰東都計」）尚未核定，導致延宕，要求拆案、分開施工。今（25日）多位彰化縣議員在議會質詢目前執行進度，縣府交通處長林孟弘說，「沒有延誤問題」，縣府會在交通部完成綜合規劃審查、報送行政院之前，核定完成彰東都計案。

    中捷綠線兩端分別向大坑、彰化延伸，北段大坑段規劃由捷運綠線舊社站延伸至大坑經補庫地區，路線長2.466公里，增設2座高架車站；南段彰化段由高鐵台中站往烏日高鐵特定區及彰化市延伸，端點將與彰化鐵路高架化新設的金馬站銜接，路線長7.575公里並增設6座高架車站。

    縣議員陳銌銌質詢指出，彰化部分地區公共運輸資源不足，部分地區交通不便，導致年輕人口持續流向台中，中捷綠線延伸彰化若因此做不了，彰化發展前景堪虞。

    縣議員蕭文雄也擔心計畫出現變數，縣議員張錦昆提出，彰化須南北平衡，不能只在彰化市、和美或鹿港，他要求路線是否有機會延伸到員林市。

    負責路線規劃的交通處長林孟弘說，全案今年4月29日鐵道局請各單位評估運量與建置成本，現階段交通部進行綜合規劃也在實質審查程序中，彰東都計持續進行中，會在交通部通過綜規審查、送行政院核定前完成配套。

    建設處長陳昌茂指出，全案整體推動效益遠大於分段推動，行政院2024年1月31日核定可行性研究，確立台中大坑段及彰化段同步推動，綠線需要彰東地區運量支撐，兩地相輔相成；新路線經過台化廠區，牽涉擴大彰東捷運場站、路線與土地使用分區調整，目前正辦理再公開展覽，縣府會加速彰東都計核定，不會拖累捷運進程。

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