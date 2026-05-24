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    首頁 > 彰化縣

    民進黨彰化黨部改選 謝翠屏同額當選首位女主委

    2026/05/24 22:54 記者張聰秋／彰化報導
    民進黨彰化縣黨部副執行長謝翠屏，當選新任主委，是黨部第一位女主委。（彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨部副執行長謝翠屏，當選新任主委，是黨部第一位女主委。（彰化縣黨部提供）

    民進黨全國黨代表、縣代表暨各縣市黨部主委選舉今天進行投開票，彰化縣投票率64%，現任主委楊富鈞兩任屆滿，縣黨部副執行長謝翠屏在同額競選下獲得4915票，順利當選，成為黨部首位女主委。她感謝黨員支持，當選主委後將扮演「桶箍」的輔選重任，大家團結一條心，共同努力目標就是要讓民進黨今年底贏回彰化縣執政權，擴大議會版圖。

    同額競選，選情單純，雖少了廝殺火藥味，但投票率也不低，順利選出全國和縣級黨代表與主委。出身基層的謝翠屏，曾連任2屆埔心鄉民代表，2022年參選埔心鄉長落敗，3年多前進入縣黨部擔任副執行長至今，該歷練讓她具備整合地方與輔選能力，她期許自己成為專職的主委，整合黨內團結也是主委選戰後首要任務，希望年底打出漂亮的輔選一役。

    彰化縣具投票資格的人數全國黨代表8544人、縣代表8537人、主委8537人，全縣共4個投開票所，今晚開票結果，地方派系不明顯的謝翠屏，獲得支持，登上主委寶座。

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