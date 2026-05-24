從賣襪子、當律師到選縣長 58歲魏平政想當彰化「設計師」

58歲的國民黨彰化縣長參選人魏平政，在家庭與工作都安穩後，選擇跳脫舒適圈，投入選舉，期許自己成為彰化的「設計師」。（記者張聰秋攝）

把彰化襪子賣到全世界後，58歲執業律師魏平政選擇跳出舒適圈，為國民黨出征參選彰化縣長。他說，人生到了快60歲，不再只是想賺多少錢，而是想替家鄉留下什麼，因此決定投入選舉，他期許成為彰化的「設計師」，創造一個未來10、20年，彰化適合大家居住，而且是大家首選的城市，要讓大家的幸福指數能夠達到第一名。

魏平政最近跟彰化媒體記者餐敘時，談到參選動機和施政藍圖。他說，自己有30多年國際貿易經驗，也有10多年律師執業經歷，長年在社頭鄉琨蒂絲褲襪工廠服務，把彰化製造的襪子外銷到世界各地，這些歷練是他參選縣長最大的底氣。

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魏平政說，4年前國民黨彰化縣黨部主委蕭景田曾詢問他，是否願意接任縣黨部主委並投入縣長選舉，當時他認為自己還沒準備好而婉拒，經過這幾年反覆思考後，自己在人生、家庭與工作都已經安穩，決定把接下來的人生投入公共事務。

他坦言，起步比別人慢，知名度還有待經營，但他對彰化有很深的使命感。他說，當縣長不該只看4年，更不該一味加碼補貼式福利，而是要點出未來20年、30年的明確方向。他將在現任縣長王惠美奠定的交通「三橫三縱」與捷運延伸線和輕軌建設，以及彰化交流道的解編，爭取大巨蛋和新市政中心的進駐，還有各鄉鎮日照中心等卓越基礎建設下，繼續努力推行。

彰化120餘萬人口，近8年掉了5萬多人，魏平政提到，最大的問題是人口外流與低薪，癥結點在產業外移。他說，如果彰化只是被動等待投資，來的有可能是高耗能、高污染，不是彰化所需要的；彰化需要的是像是無人機產業，真正能夠帶動地方發展的產業，若他選上縣長，他會主動盤點土地、檢討都市計畫，找出適合投資的土地，再用這些土地擬定計畫，爭取投資。

魏平政提出「投資一條龍」概念，他構想結合建築師、律師與會計師等專業團隊，成立單一窗口，簡化投資設廠流程，用產業升級帶動薪資成長，讓彰化人不必南北漂。

面對外界可能質疑其空口說白話，魏平政展現自信並強調，過去從參選社頭鄉長落敗到中年奮發考取律師，靠的全是驚人的毅力與執行力一步一步完成，「只要目標確定，我就會努力前進！」

國民黨彰化縣長參選人魏平政，透露4年前婉拒國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（右）接黨部主委並投入縣長選舉的詢問，這些年反覆思考後認為自己對彰化有很深的使命感，決定投入選舉。（記者張聰秋攝）

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