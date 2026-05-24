身揹2條毒品通緝毒駕開車拒檢逃逸 警拔槍壓制逮捕

員警拔槍喝令黃男下車。（警方提供）

彰化市發生毒駕逃逸！彰化警分局員警昨天（23日）凌晨巡邏途中發現1輛休旅車闖紅燈，從後方尾隨狂追，中途將休旅車攔停後，員警拔槍高喊「下車」，63歲黃姓男子只得開車門投降，警方發現車內有喪屍菸彈及電子菸桿等違法物品，實施毒品快篩有海洛因與安非他命陽性反應，且黃男還身揹兩條毒品通緝，全案依法移送偵辦。

彰化市彰南路22日發生毒駕肇事造成2人死亡、3人受傷的重大交通事故後，短短12小時內，彰化市東谷路又發生砂石車撞進大賣場事故，造成3人受傷，警方對砂石車蔡姓司機實施毒品快篩檢測，結果呈安非他命陽性反應，疑似毒駕肇事，被警方依現行犯逮捕，將待其出院後移送彰化地檢署偵辦，並建請檢方聲押。

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彰化警分局為此從23日晚間9點展開大執法，在轄內毒（酒）駕「易肇事路段」及「事故熱時」部署臨檢勤務，結果在4小時內就查獲2人毒駕、7人酒駕，另查獲毒品通緝犯1名與逃逸移工1名；此外在巡檢勤務中還舉發闖紅燈等重大交通違規81件。

彰化警分局大竹派出所員警昨天凌晨巡邏行經彰南路與山中街口時，發現1輛休旅車闖紅燈，立即從後方追趕，該車也加速逃逸，警方追逐到彰南路一段167巷內攔停，員警拔槍要求63歲黃姓男子下車，黃男見無處可逃束手就擒，員警實施毒品快篩，呈現海洛因與安非他命陽性反應，員警還在車內起出喪屍菸彈及電子菸桿等違法物品，警方清查還發現黃男竟身揹彰化地方法院與南投地檢署發布的兩條毒品通緝，當場將他解送歸案。

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黃男身背2條毒品通緝，他毒駕開車拒檢逃逸，警拔槍壓制逮捕。（警方提供）

員警將黃男壓制在地，黃男仍不安分試圖掙脫。（警方提供）

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