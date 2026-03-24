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    首頁 > 彰化縣

    百果山無臉男屍案解剖！家屬黑傘陣掩護 聞毒品指控噤聲

    2026/03/24 17:49 記者張聰秋／彰化報導
    禮儀社人員撐起大黑傘築成「雨傘大軍」人牆保護死者家屬，不讓媒體靠近採訪。（記者張聰秋攝）

    禮儀社人員撐起大黑傘築成「雨傘大軍」人牆保護死者家屬，不讓媒體靠近採訪。（記者張聰秋攝）

    彰化縣員林百果山「無臉男屍」命案，檢警持續偵辦中，為了進一步釐清死者湯男的確切死因，彰化地檢署今天下午2點在彰化殯儀館進行解剖相驗，歷經1.5小時後結束，家屬則在禮儀公司協助下傷心領回遺體。面對媒體詢問死者生前是否涉毒，湯父面色凝重、快步上車離開；而死者哥哥則在禮儀社人員撐大黑傘遮擋的「雨傘大軍」保護下迅速離開，雙方都保持沉默，未發表任何言論。

    這起震驚全國的殘忍命案，死者湯男疑在3月20日凌晨傷重不治，嫌犯隨後將其棄屍於員林市湖水路旁產業道路，遺體臉部皮肉幾乎被利刃削掉、雙眼眼珠遭挖空，死狀很慘。員林警方很快逮到涉嫌行兇的張男與張男的朋友、吳男等人，經偵訊後張男、吳男被羈押禁見，而張男的太太與其外甥黃男則交保。

    關於行兇動機，警方目前朝向張男不滿外甥黃男被死者欺負、想替其「討公道」的方向偵辦。而張男的太太今天則指涉，死者湯男疑對外甥黃男「餵毒」，扯出毒品情節，因此，今天下午媒體在殯儀館追問湯父「知道兒子吸毒嗎？」以及湯兄「有無話要說？」，兩人均低頭迅速離去。目前「餵毒」說法未獲得證實，真相仍待檢警釐清確認。

    媒體記者隔了一層「雨傘大軍」人牆拍攝解剖驗屍過程。（記者張聰秋攝）

    媒體記者隔了一層「雨傘大軍」人牆拍攝解剖驗屍過程。（記者張聰秋攝）

    在「雨傘大軍」層層護送下，死者家屬快步離開解剖室。（記者張聰秋攝）

    在「雨傘大軍」層層護送下，死者家屬快步離開解剖室。（記者張聰秋攝）

    彰化地檢署檢察官吳宗穎今率同法醫相驗員林百東山「無臉男」命案，下了車快步走進解剖室。（記者張聰秋攝）

    彰化地檢署檢察官吳宗穎今率同法醫相驗員林百東山「無臉男」命案，下了車快步走進解剖室。（記者張聰秋攝）

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