為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 彰化縣

    墓仔埔變樂園！彰化大城2號公園工程動土 將成「追風COOL樂園」

    2026/03/24 16:40 記者陳冠備／彰化報導
    大城2號公園規劃PushBike滑步車車道，預計吸引更多親子同樂。（彰化縣政府提供）

    大城2號公園規劃PushBike滑步車車道，預計吸引更多親子同樂。（彰化縣政府提供）

    彰化縣大城鄉第2公墓，去年完成綠地整理，因缺少遊樂設施，彰化縣政府今年投入2200萬元，將整建為「追風COOL樂園」共融遊戲場，打造時下最流行的PushBike滑步車車道等。今（24日）舉行動土典禮，可望徹底翻轉昔日「墓仔埔」的陰森印象。

    大城鄉第2公墓占地約2.2公頃，已禁葬超過20年。去年縣府與大城鄉公所合作，完成基地綠地營造，並設置「感風攀場」地景遊戲場。為進一步提升地方休憩品質，縣府再編列2200萬元經費推動「大城2號公園遊戲場工程」，佔地約5298平方公尺，工期預計210個工作天。縣長王惠美、立法委員謝衣鳯、議員吳淑娟、大城鄉長陳玉照等人皆到場主持動土儀式。

    王惠美表示，大城2號公園遊戲場以「風」與「車」為發想，規劃時下最流行的PushBike滑步車車道，串連全區，全長超過500公尺，並設置追風酷跑車、萌Q搖搖車、拉風推土機等車輛造型遊具，搭配飛行索、擺盪鞦韆、攀爬架與旋轉盤等設施，打造兼具速度感與互動性的遊戲空間，整體設計同時保留大片綠地，未來可作為市集或戶外活動場地，實現環境共融的目標。

    吳淑娟回憶，小時候公園旁的巷子被戲稱為「墓仔埔」，如今看到大城運動公園啟用後鄉親使用踴躍，對新增的遊戲場充滿期待。陳玉照則感謝縣府團隊投入2200萬元建設，將昔日公墓轉變為公園遊戲場，不僅為地方增添一處共融遊戲場，也讓鄉親擁有多功能活動空間

    縣府城觀處表示，彰化推動「一鄉鎮一特色公園」，目前已完成16座共融式公園，並同步推出「彰化囡仔好幸福」公園好好玩活動，邀請親子走出戶外，拍照打卡即可參加抽獎，有機會獲得滑板車及旅遊好禮，活動至5月23日止。

    彰化縣大城鄉「大城2號公園遊戲場工程」舉行開工動土典禮，縣長王惠美（中）、立法委員謝衣鳯（左3）、議員吳淑娟（右3）、大城鄉長陳玉照（左2）等人主持動土儀式。（記者陳冠備攝）

    彰化縣大城鄉「大城2號公園遊戲場工程」舉行開工動土典禮，縣長王惠美（中）、立法委員謝衣鳯（左3）、議員吳淑娟（右3）、大城鄉長陳玉照（左2）等人主持動土儀式。（記者陳冠備攝）

    彰化縣推動「一鄉鎮一特色公園」，目前已完成16座共融式公園。（記者陳冠備攝）

    彰化縣推動「一鄉鎮一特色公園」，目前已完成16座共融式公園。（記者陳冠備攝）

    彰化「大城2號公園」整體設計保留大片綠地。（彰化縣政府提供）

    彰化「大城2號公園」整體設計保留大片綠地。（彰化縣政府提供）

    大城2號公園遊戲場以「風」與「車」為發想，設置追風酷跑車、萌Q搖搖車等造型遊具。（彰化縣政府提供）

    大城2號公園遊戲場以「風」與「車」為發想，設置追風酷跑車、萌Q搖搖車等造型遊具。（彰化縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播