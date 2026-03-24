為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 彰化縣

    「狗不是我養的」仍遭送辦！彰化嬤遭咬200處 養雞場業者遭函送

    2026/03/24 12:15 記者陳冠備／彰化報導
    警方透過監視器，鎖定逞凶的犬隻。（民眾提供）

    警方透過監視器，鎖定逞凶的犬隻。（民眾提供）

    彰化縣埤頭鄉日前發生駭人惡犬攻擊事件，一名76歲陳姓阿嬤在田間作業時，突遭3隻犬隻圍攻撕咬，全身留下超過200處傷口，命危送醫，至今已接受4次清創手術，仍在住院治療。警方循線追查後發現，涉案犬隻來源複雜，除流浪犬外，疑有家犬混入攻擊，並鎖定一名養雞場業者涉有飼養管理疏失，對方雖矢口否認，但警方仍依涉過失傷害罪嫌，函送彰化地檢署法辦。

    警方表示，案發後立即展開「惡狗追緝令」，清查附近出沒犬隻，初步列出近10隻可疑犬隻名單，但因民眾指認多半模糊，僅能透過路口與住家監視器逐步比對，縮小範圍，甚至連長期在鄉間送信的郵差，也幫忙提供線索，協助辨識哪些犬隻有追人或攻擊紀錄。

    警方表示，調查發現不僅阿嬤受害，另有年輕人曾遭犬隻攻擊，相關被害人與家屬已完成筆錄，並對疑似飼主提出告訴。雖養雞場業者到案後矢口否認，但因多名村民指證，警方蒐證後仍認定其涉有過失，依法函送偵辦。

    受傷阿嬤約200處的傷口，由於傷口深幾見骨，不斷化膿，將再進行第4度清創手術，同時，醫院發現其家庭經濟並不好，決定為阿嬤做5次的免費高壓氧治療，以加速傷勢復原。

    陳阿嬤遭咬200處傷口嚴重，已進行4度清創手術，復原緩慢，彰化醫院將免費做高壓氧治療，以加速傷勢復原。（彰化醫院提供）

    陳阿嬤遭咬200處傷口嚴重，已進行4度清創手術，復原緩慢，彰化醫院將免費做高壓氧治療，以加速傷勢復原。（彰化醫院提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播