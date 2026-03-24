百果山命案傳死者對黃男「約炮性暴力」 警方不證實

湯男陳屍百果山產業道路旁。（民眾提供）

彰化縣員林百果山發生毀屍、挖眼珠的殘忍命案，案件起因於黃男（3萬元交保）向舅舅張嫌哭訴遭死者欺負，之前傳出「毒品餵食」引發殺機，今又傳出死者湯男對黃男使出「性暴力」，但警方不予證實。

此說法從黃男的舅媽吳女傳出，她提供一段錄音檔，內容是黃男跟死者網路相約見面的錄音，即死者對黃男「約炮」結果被「霸王硬上弓」。事後引發黃男不滿，才有舅舅為他出氣，進而虐殺的後續。

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稍早警方表示，黃男因「受到委曲」向舅舅哭訴，才引發一連串的結果，但記者追問「什麼樣的委曲？」，警方只說「跟毒品有關」。而舅媽（3萬元交保）23日面對媒體採訪，爆料「外甥黃男遭死者性暴力對待」，且提供錄音檔案證明。由於本案尚在偵辦中，且有多項細節未釐清，檢方對於被告吳女對外放話不敢苟同，吳女今已不敢再對外發言。

據了解，黃男與死者湯男在網路認識，第一次見面黃男就發現對方用四號毒品對他餵食，後又對他行使性暴力，才促使他向舅舅求助，結果一夥人為了教訓湯男，竟將他押到百果山虐殺。

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