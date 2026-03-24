有頭無尾？彰化漁港二期20億經費沒著落 漁業署回應了

位於彰濱工業區的彰化漁港，兼具綠電發展潛力與漁業功能。（縣府提供）

彰化縣唯一免等候潮汐的彰化漁港去年6月才開港，目前已啟用160艘漁筏泊位，可是整體建設還沒全部完成，後續工程經費迄今尚無著落，縣府傷腦筋。

佔地廣達50公頃的彰化漁港，目標是讓漁業與離岸風電共存，分期推動。第一期南北護岸工程已在去年10月動工，中央補助1.55億元、縣府自籌1.8億元，總經費3.35億元，明年完工後更能確保漁民作業安全。

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不過關鍵在第二期中程計畫，總經費高達19.82億元，至今中央尚未核定。縣府規劃，最後要讓漁港北岸可提供330艘漁筏停泊，南岸則支援離岸風機建設，作為運維港使用，漁民碼頭與風電港共用出海口，打造「一港兩用」的發展模式。

縣長王惠美表示，目前運維港碼頭條件已逐步到位，但漁港端仍是土石區，設施落差明顯，影響整體功能發揮。她希望中央能一次核定後續預算，讓地方能分年分期施工，避免「有頭無尾」只做一半。

對此，漁業署副署長林頂福指出，彰化漁港明年6月開港滿週年，中央會先檢視營運績效與相關指標，再討論後續補助。

彰化漁港去年6月開港，目前已開放160艘漁筏泊位，最終規劃330艘泊位。（縣府提供）

彰化漁港一港兩用，北岸漁民碼頭、南岸風電運維港，運維港碼頭建設完善，漁港端仍是土石區，兩者落差太大。（縣府提供）

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