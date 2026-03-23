玄奇！百果山「無臉屍」案發12小時逮凶嫌 警：冥冥之中被牽引

湯男被凌虐後棄置百果山產業道路旁，被凶嫌用藍色帆布覆蓋。（民眾提供）

首次上稿17:44

更新時間19:13

彰化百果山命案死者臉皮被割爛，整張臉皮被削掉，雙眼還被挖空，猶如骷髏頭，警方卻能迅速確定死者身分，並在案發12小時內就抓到嫌犯一夥人。警方坦言，冥冥之中似有一股力量在牽引著他們，1名員警說，「這是我從警以來，辦過手段最凶狠的殺人案，也是破得最玄奇的命案」。

死者被殺後被丟棄在百果山舊名「殺人坑（現稱待人坑）」的產業道路，凶嫌還用藍色帆布將遺體覆蓋，一名農婦經過好奇，把帆布掀開，驚見一具「無臉屍」，全身發抖、直冒冷汗，趕緊叫友人報案。

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警方獲報到現場採證，死者的臉已被削掉，眼珠也被挖出，無法用面容比對，只能透過身上特徵，除了採集指紋和檢體送刑事局比對外，鑑識組人員也在死者身上發現到極為特殊的紋身標記，透由這個紋身標記過濾，迅速鎖定死者就是家住台中的毒品人口湯男。警方通知死者家屬時，家人還不知他已遇害。

員林偵查隊另一組幹員則鎖定百果山各條產業道路監視器尋找線索，結果在「待人坑」產業道路入口發現一部可疑車輛，經過時間是20日凌晨2點，由於此產業道路入夜之後人車罕至，此車在深夜出現極為罕見，但監視畫面非常模糊，車牌無法辨識，幹員心力交瘁之際，傳來林厝派出所當天凌晨2點剛好到湖水路夜間巡邏，巡邏員警與一部車交錯，調出行車紀錄器，剛好跟偵查隊幹員要找的車輛一模一樣，「BINGO!」車號確定，兵分多路，分別到埔心鄉、田尾鄉逮張男、吳男等人，所有涉案人在案發後不到12小時內落網。

警方坦言，辦案過程冥冥之中似有股力量在牽引他們，每遇到瓶頸就有神力突破，一名員警說，「這是我從警以來，辦過手段最凶狠的殺人案，也是破得最玄奇的命案」。

☆民俗說法僅供參考☆

警方用監視器鎖定作案車輛，再以身體跡證鎖定死者身分。（記者顏宏駿攝）

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