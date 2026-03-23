彰化和美婦大腿遭猛犬軍團咬破洞 動防所逮9隻、6隻「在逃」

女子走路經過被狗狗大軍追咬，逃到民宅圍牆內照樣被追。（賴清美提供）

彰化縣惡犬咬傷人事件層出不窮，和美鎮與埤頭鄉相繼傳出惡犬狂咬婦人受傷事件，其中和美鎮有多達15隻猛犬軍團追咬路過的婦人，造成婦人大腿遭咬破洞，人心惶惶。彰化縣動物防疫所等單位已抓回9隻，目前仍有6隻「在逃」。和美鎮長林庚壬說，收容這9隻狗每隻費用1萬元，飼主今天籌出5萬元，剩餘的募款4萬元支付；「在逃」的6隻狗目前行蹤不明，希望未來不要再有狗狗追咬民眾事件發生。

縣議員賴清美說，這15隻「猛犬軍團」都在和美鎮大霞里太平路一帶出沒，有許多路過的民眾都被追咬，3月2日晚間，一名騎腳踏車經過的婦人被追咬到摔車；2月24日晚間9點多，一名婦人走路經過也被追咬，婦人逃進民宅圍牆內，狗狗繼續追進去咬傷婦人大腿。還有一段影片是有位女性在大白天騎單車，特地靠著圍牆騎，遠離狗狗，照樣被狗狗衝出來追趕，追咬影片曝光，驚嚇指數破表。

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動防所表示，這15隻是有人飼養，但放任游盪在外，已抓回9隻，將對飼主依疏縱犬隻開罰。

賴清美強調，彰化縣犬貓收容相關辦法規定，有飼主所養的狗狗必須要完成寵物登記與狂犬病預防注射，並繳交1萬元，動防所才能進行收容。

和美鎮長林庚壬則說，由於捕捉到9隻狗狗，因此飼主須付9萬元狗狗收容費，今天飼主已支付5萬元，不足的部分已動員民間資源與力量來解決，盼能解決地方的心頭大患。

狗群絲毫不怕人。（資料照）

女子被狗狗大軍追咬，逃到民宅圍牆內也被繼續追，腿部遭咬傷。（賴清美提供）

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