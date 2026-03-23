彰市兒童節禮物午安枕傳異味 林世賢：已送驗、若有問題全回收

彰化市國小的兒童節禮物午安枕，有家長質疑有怪味，公所已送檢檢驗中。（圖由公所提供）

兒童節將屆，彰化市公所最近大手筆送給全市12所國小學童共1萬3千個午安枕，作為兒童節禮物，不料有家長打開包裝卻發現有異味，且矽膠外觀還有孔洞，憂心其氣味恐揮發出對人體有害氣體，市長林世賢獲悉後高度重視，立即指示所屬將午安枕送驗，一旦驗出含有甲醛、螢光劑等物質將全面回收，並對廠商究責。

有家長質疑，他們收到市公所發放的兒童節禮物午安枕，打開外包裝塑膠膜時，突然聞到一股異味，懷疑這氣體對人體有害，憂心小朋友聞到恐怕危害身體；此外，他們將包覆枕頭的絨布拆開來要換洗時，發現裡頭的矽膠竟然呈現坑坑洞洞的，令人質疑枕頭製作過程是否有瑕疵。

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市公所民政課代理課長黃靜宜表示，公所今年製作1萬3千個枕頭送給彰化市12所國小學童，讓學童在午休時可以墊著好睡；據他們了解，枕頭矽膠有坑洞乃屬於製作過程中有空氣跑入模具內的自然現象；至於午安枕塑膠套打開會有味道，主要是因為採真空封存方式包裝，打開之後過1、2天味道應該就沒有了，是否具有甲醛、螢光劑等有害物質，他們也已立即送給第三方公證單位檢驗，大約1星期檢驗結果出爐，一旦驗出具有害人體等物質，他們會立即將1萬3千個午安枕全面回收，並向廠商究責。

午安枕絨布包裝拆開後，有家長質疑矽膠上坑坑洞洞有瑕疵。（圖由公所提供）

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