男子陳屍員林百果山路旁 眼珠被挖出、臉皮幾乎被削掉

死者已被虐殺後，被丟在百果山一條產業道路被民眾發現。（記者顏宏駿攝）

彰化員林百果山發生駭人兇殺事件！昨日下午有民眾經過湖水路旁產業道路時，發現一名男子倒臥路旁，走近一看發現男子臉皮被割多刀，幾乎被削掉，眼珠甚至被挖空，死狀悽慘，嚇得趕緊報警。

警方獲報後循線抓人，晚間即逮捕張姓、吳姓等5名嫌疑人。檢方漏夜偵訊，認為張男、吳男涉案情節重大，立即向地方法院聲請羈押禁見。

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據了解，死者為一年輕男性，跟兇手有毒品交易等糾紛，張男、吳男疑似不滿，帶著眾人前往尋仇，結果變成一場虐殺，將人控制後施以殘忍凌虐，最終釀成命案。警方研判，死者生前曾遭長時間施暴，臉皮被割爛，幾乎全被削掉，雙眼還被挖空，猶如骷髏頭，死狀甚慘。

檢警昨晚漏夜偵訊，認為張男、吳男涉案情節重大，且有串證、滅證之虞，已向彰化地方法院聲請羈押禁見，其餘共犯則持續釐清涉案程度。檢方表示，已完成初步相驗，並排定解剖，以進一步釐清確切死因及犯案過程。

檢方指出，員林警方獲報立即循線逮捕兇嫌，全案依殺人罪嫌偵辦。目前已相驗完畢，已訂日解剖查明確定死因。晚間檢方複訊，認為張男、吳男涉案情節重大，立即向地方法院聲請羈押禁見。

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死者已被虐殺後，被丟在百果山一條產業道路被民眾發現。（記者顏宏駿攝）

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