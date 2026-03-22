打造「台灣之盾」！ 卓榮泰：5年442億扶植無人機產業

行政院長卓榮泰（前排右6）等中央與地方首長及民代，手持「Aegis 雷盾」無人機反制系統看板，比出讚手勢，展現對本土軍工產業發展的信心。（記者張聰秋攝）

中東戰火未歇，國際地緣政治風險升溫，行政院長卓榮泰今天（22日）上午前往為升電裝公司參訪，實地了解國內無人機反制系統的研發成果。卓榮泰表示，軍工產業是國家5大信賴產業的重中之重，政府未來5年內編列442億元預算，全力扶植本土無人機產業，目標要讓台灣成為亞太地區的民主供應鏈中心。

卓榮泰讚賞為升公司從汽車工業跨入軍工產業，導入AI技術，建立從偵測、辨識、追蹤到「軟殺或硬殺」的完整反無人機防禦系統。他說，這不僅符合全球現代化軍事標準，更能有效防護軍事基地、機場、關鍵基礎設施及大型人潮聚集地，與總統賴清德「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的願景契合。

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針對這項產業布局，卓榮泰透露，經濟部已規劃統籌計畫，未來5年編列的442億元將從市場、技術、環境及法規4大面向著手。他說，2025年國內無人機產值已達129億元，是前1年的2.5倍，外銷29.5億元更是前1年的21倍，成長速度相當快。台灣在「非紅供應鏈」中已佔有不可或缺的地位，無人機也是國家13項關鍵戰略產業之一，政府將全力打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心。

話鋒一轉，卓榮泰表示，若採用其他未將扶植本土產業納入考量的預算版本，將對國內產業造成極大打擊，因此會全力爭取立法院支持院版預算。

面對烏俄戰爭與中東戰火帶來的啟示，卓榮泰直言，無人機已成為決定戰爭勝負的不對稱戰力，他向在場的立委陳素月、謝衣鳯喊話，呼籲支持國防部提出的8年1.25兆「強化韌性國防特別條例與特別預算」的行政院版本。

卓榮泰強調，台灣要建立「台灣之盾」必須靠在地供應與自主產能，這種操之在我的力量，才是真正有尊嚴的和平。

卓榮泰今帶領中央官員參訪為升公司，聽取「Aegis 雷盾」無人機反制系統的運作邏輯。（記者張聰秋攝）

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