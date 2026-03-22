大甲媽將遶境 彰化市搶轎熱區警方部重兵

大甲媽將遶境，彰化市民生地下道搶轎熱區將部署大批警力維安。（資料照）

大甲鎮瀾宮媽祖表定將於4月18日南下遶境以搶轎打架惡名昭彰的彰化市區，彰化縣警局不敢大意，針對民生地下道、三民路，以及媽祖回鑾時的永樂街等易搶轎、聚眾鬥毆路段，部署大批警力，並將召集彰化縣46家宮廟、60個陣頭進行約制，宣示警方將嚴正執法，全力嚴防打架滋事。

大甲媽年度南下遶境進香活動將於下月17日熱鬧起駕，預計18日中午過後經過大肚橋進入彰化市，依往年經驗，可能在18日深夜或19日凌晨進入民生地下道，並於稍後駐駕南瑤宮；北返回鑾時，預計23日駐駕北斗奠安宮，24日進入彰化市區，並於當晚駐駕永樂街天后宮，25日清晨離開彰化縣境，進入台中市區。

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彰化縣警局指出，往年偶有民眾因為搶神轎引發衝突，今年將邀集46間宮廟、60個陣頭代表共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，約束不得滋事，展現警方嚴正執法決心；縣警局長陳世煌強調，警方執法立場明確，如有暴力滋事或搶轎行為，將依法嚴懲，絕不寬貸；並呼籲大甲鎮瀾宮及各宮廟、陣頭全力配合管制措施，共同守護優質宮廟文化。

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