彰化提前掃墓人潮來了！ 交通打結、 燒金紙得排隊

好天氣讓彰化縣提前湧現掃墓人潮，彰化縣大村鄉慈恩寺納骨塔昨天已出現人潮，預料今天會更多。（記者張聰秋攝）

下下星期日就是清明節，不少民眾為了避開4天連假人潮，紛紛提前掃墓祭祖；彰化縣通往各地公墓、納骨塔周邊道路，昨天（21日）開始已湧現車潮、交通打結，今天（22日），白天氣溫回升、陽光露臉，預料提前祭祖的人潮會再增加，公墓與納骨塔周邊道路恐持續壅塞，與其開車塞在車陣中找停車位，不如改騎機車。

昨天白天，通往彰化市納骨塔的大埔路車流壅塞，車輛一度回堵市區，走走停停，塞爆了；大村鄉公墓與慈恩寺納骨塔一帶的番花路也出現塞車情形，行車速度明顯放慢，周邊停車位也一位難求，得花時間找停車位，祭祖人潮來來去去，一度多到連燒金紙也要排隊。

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不少民眾說，原本想提早回來祭祖比較不會擠，沒想到大家都提前安排，人車跟著提前變多了，沿途幾乎都在塞，這樣看來多數人都有避開人擠人的打算，今天墓園與納骨塔周邊交通車流應該會更多。

住在彰化市的林姓市民說，納骨塔周邊道路狹窄，加上進出車流太大，開車進去容易被卡住動彈不得，騎機車靈活度高，找空位停放也快，能減少塞車時間，心情也會比較輕鬆。

環保局提醒，目前多數納骨塔已設置環保金爐，民眾雖可就近焚燒金紙，但仍建議減量祭拜或以功代金響應環保祭祀，降低空氣污染。

清明掃墓，習俗上，祭拜供品必有金紙，種類多。（記者張聰秋攝）

今天星期日，很多人可能打算提前掃墓，以避開清明連假人擠人，不過，昨天彰化縣各墓園和納骨塔已出現人潮，人一度多到燒金紙也要排隊。（記者張聰秋攝）

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