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    首頁 > 彰化縣

    罰多少？惡犬狂咬老婦200處傷口 罰飼主1.5萬或15萬元關鍵在「這一點」

    2026/03/21 22:32 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣傳出3惡犬攻擊老婦造成200處傷口事件。（吳錦潭提供）

    彰化縣傳出3惡犬攻擊老婦造成200處傷口事件。（吳錦潭提供）

    針對彰化有3隻惡犬狂咬老婦200處傷口一事，老婦家屬已向警方報案並提告過失傷害與民事求償，對此，彰化縣動防所指出，如果確定咬人犬隻有飼主的話，將依動保法開罰3000元到15000元；如果是政府公告的攻擊性犬隻，未做到相關規定才會最高裁罰15萬元。

    動防所指出，犬隻傷人事件多與飼主管理不當有關，一般寵物如果飼主放養，也就是未繫牽繩或未採取適當防護措施，將依動物保護法規定，裁罰3000元到15000元。如果是政府公告屬於攻擊性犬種，也就是獒犬、比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬及巴西菲勒犬，以及曾有攻擊紀錄的犬隻，在出入公共場所需成年人以1.5公尺以內的鏈繩牽引並需配戴嘴罩，未遵守規定者將處3萬以上、15萬元以下罰鍰。

    由於警方調查傷人的3隻惡犬疑似來自附近養雞場，平日都沒有繫繩，讓狗狗可以自由進出，彰化動物防疫所表示，由於家屬已報案要求民事求償，將配合警方調閱相關監視器，只要有調閱到咬人的狗狗有從疑似飼主家跑出來，就可以作為佐證。被害人可提出過失傷害告訴，至於民事求償範圍可包括醫藥與精神賠償。

    3惡犬攻擊彰化縣老婦，留下200處傷口。（吳錦潭提供）

    3惡犬攻擊彰化縣老婦，留下200處傷口。（吳錦潭提供）

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