彰化76歲婦遭狂咬全身多達200處傷口 3惡犬疑被人帶走藏匿

76歲婦人遭犬隻攻擊全身重傷，她忍著劇痛，憑著求生意志牽著腳踏車回家，一邊走一邊滴血，畫面怵目驚心。（民眾提供）

彰化縣埤頭鄉驚傳流浪犬攻擊事件！一名76歲婦人日前下田農作時，突遭3隻惡犬圍攻追咬，造成全身多處撕裂傷，背部與腿部共有200處傷口住院，目前仍重傷住院。事件曝光後引發地方震驚，居民直呼「下田像在賭命」，要求縣府儘速提出對策。

阿嬤受傷畫面曝光後令人相當不捨。監視器拍下她忍著劇痛，憑著求生意志牽著腳踏車回家，衣服已被狗咬得支離破碎，僅剩一邊掛在肩上，裸露的右手臂滿是血痕，步履蹣跚的一邊走一邊滴血，而後方甚至仍有犬隻徘徊不去，驚悚畫面令人不忍直視。

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家屬表示，老婦全身傷口多達200餘處，且傷口夾雜泥沙，雖經清創縫合，仍出現化膿情形，後續仍須長期治療。更令人憂心的是，調閱監視器發現，案發前一天社區內已有一名年輕人遭犬隻追咬，未料隔日即發生更嚴重攻擊事件。家屬痛批，若飼主未善盡管理責任，加上政府對流浪犬問題處理消極，恐讓農民長期暴露在危險之中。

縣議員吳錦潭指出，事件發生於3月11日中午，地點在埤頭鄉豐崙村，根據地方反映，涉案3隻犬隻疑似為附近禽畜場所飼養，不僅白天出沒，也曾在深夜追逐機車騎士，早已造成地方恐慌，要求相關單位拿出對策。據了解，案發後這3隻行兇惡犬疑似被人帶走藏匿。

警方表示，家屬已向當地派出所提告過失傷害，目前警方正協助調閱監視器影像及逐戶清查，以釐清事發經過及犬隻來源。

縣府表示，已就老婦受傷地點加強巡查，並將進行捕捉。也呼籲家有犬隻，飼主應進管理之責，如未繫牽繩或未採取適當防護措施，依動物保護法規定，最高將裁處15萬元罰鍰。

阿嬤衣服已被狗咬得支離破碎，僅剩一邊掛在肩上，裸露的右手臂滿是血痕。（民眾提供）

76歲婦人遭犬隻攻擊，造成全身200多處撕裂傷。（民眾提供）

彰化縣政府農業處及動防所秘書前往醫院探視受傷阿嬤。（民眾提供）

監視器拍到，案發前一天社區內已有一名年輕人遭犬隻追咬。（民眾提供）

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