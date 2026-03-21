詐團上演「無間道」！同夥假冒警察當街洗劫 車手報警抓賊

詐騙集團上演黑吃黑戲碼，江姓馬籍男子詐取150萬現金後，遭黃男、聶男及梁男盯上，並假冒警察洗劫一空。示意圖。（資料照）

詐騙集團內部黑吃黑情節真實上演！一名江姓馬來西亞籍車手日前聽從上游指示，在彰化市向一名遭假投資詐騙的被害人收取新台幣150萬元鉅款，不料卻遭自己人所出賣，被同集團成員夥同他人假冒警察，當街將贓款劫走。全案經彰化地方法院審理後，依結夥搶奪等罪，將涉案的黃男判處有期徒刑3年2月，梁男、聶男則各判處2年8月。

判決書指出，江男於去年12月22日自馬來西亞入境，受所屬詐騙集團指示來台收款，今年1月5日上午11點左右，在彰化市某星巴克門市前，向誤信假投資的蔡男收取150萬元現金。然而這一切，已被一名自稱「武庚」的男子事先掌握江的行程後，竟找來黃男、梁男、聶男及在逃的林男及一名藍衣男子，密謀以「假冒警察、真搶贓款」方式黑吃黑。

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5人先在星巴克附近埋伏，等江男收款後一路尾隨。江男察覺有異，轉進巷內，卻反被團團圍住。3人先上前自稱警察，質問他是否「收水」，還問「收水的東西呢」，並搭肩、拉手、控制行動，眾人趁江男不備之際，拉開其後背包的拉鍊，將內裝有150萬元現金的白色袋子搶走。

為避免江男立刻起疑追趕，梁男等人得手後還要求他「蹲下雙手抱頭」，隨後從容離去。事後，5名搶匪各分得10萬元報酬，其餘100萬元則上繳給主謀「武庚」。而遭「黑吃黑」的江男，在回報集團上游後，竟也依指示向警方報案，整起離奇的案件才因此曝光。

法院審理時，黃男等人坦承有假冒警察的行為，但辯稱只是詐欺或恐嚇取財，否認有搶奪犯意。法官調查，根據現場監視器畫面及相關證詞，認定黃男等人雖假冒警察並控制被害人行動，但過程中並未使用兇器，施用的不法腕力也未達到使被害人完全不能抗拒的程度，因此不符合強盜罪的構成要件。

法官認為，被告等人利用被害人身為詐騙車手、心虛畏懼的心態，假冒公務員職權，並趁其不備公然掠取財物，應以結夥搶奪罪論處。因此判處黃男3年2月徒刑，梁男、聶男則因已與被害人達成和解並賠償，各判處2年8月徒刑。全案可上訴。至於江男所犯詐欺等案件，判決有期徒刑1年6月定讞。

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