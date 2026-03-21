為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 彰化縣

    彰化日常？單車雙載「站火箭筒」還跨越雙黃線 下場曝光了

    2026/03/21 12:28 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣伸港鄉市區出現單車雙載「站火箭筒」還跨越雙黃線，用路人都嚇到了。（姚先生提供）

    彰化縣伸港鄉市區出現單車雙載「站火箭筒」還跨越雙黃線，用路人都嚇到了。（姚先生提供）

    又見馬路三寶？彰化縣伸港鄉昨天（20日）出現單車雙載馬路飄移秀，還違規跨越雙黃線，讓路過人車都看得心驚膽顫。和美警分局伸港分駐所表示，自行車後座限載1歲到6歲、22公斤以下的幼童1人，違規開罰300元到600元，自行車跨越雙黃線罰300元到1200元。

    姚姓目擊者表示，這真的很誇張，昨天傍晚他開車行駛在彰化縣伸港鄉中興路與彰新路路口，看到有輛單車竟然穿越車陣，然後就跨越雙黃線鬼切到對向車道，猛然一看才發現，原來是有位大人騎腳踏車搭載幼童，還讓幼童是站在火箭筒上，有夠危險。

    警方指出，自行車違規還是會開罰，依照道路交通安全規則，自行車雙載有特別規定，僅限1歲到6歲、22公斤以下的幼童1人；另外，自行車跨越雙黃線的違規部分，則是依照道路交通管理處罰條例，針對慢車駕駛人的違規可以罰款。這兩項違規最高可罰1800元。

    警方呼籲，汽機車駕駛不只要禮讓行人，對於自行車也要保持適當安全距離，但自行車也要遵守交通規則，道路安全是所有用路人都應該共同守法與維護。

    彰化縣伸港鄉市區出現單車雙載「站火箭筒」還跨越雙黃線，用路人都嚇到了。（姚先生提供）

    彰化縣伸港鄉市區出現單車雙載「站火箭筒」還跨越雙黃線，用路人都嚇到了。（姚先生提供）

    彰化縣伸港鄉市區出現單車雙載「站火箭筒」馬路飄移秀，嚇壞所有人。（姚先生提供）

    彰化縣伸港鄉市區出現單車雙載「站火箭筒」馬路飄移秀，嚇壞所有人。（姚先生提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播