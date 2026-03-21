彰化日常？單車雙載「站火箭筒」還跨越雙黃線 下場曝光了

彰化縣伸港鄉市區出現單車雙載「站火箭筒」還跨越雙黃線，用路人都嚇到了。（姚先生提供）

又見馬路三寶？彰化縣伸港鄉昨天（20日）出現單車雙載馬路飄移秀，還違規跨越雙黃線，讓路過人車都看得心驚膽顫。和美警分局伸港分駐所表示，自行車後座限載1歲到6歲、22公斤以下的幼童1人，違規開罰300元到600元，自行車跨越雙黃線罰300元到1200元。

姚姓目擊者表示，這真的很誇張，昨天傍晚他開車行駛在彰化縣伸港鄉中興路與彰新路路口，看到有輛單車竟然穿越車陣，然後就跨越雙黃線鬼切到對向車道，猛然一看才發現，原來是有位大人騎腳踏車搭載幼童，還讓幼童是站在火箭筒上，有夠危險。

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警方指出，自行車違規還是會開罰，依照道路交通安全規則，自行車雙載有特別規定，僅限1歲到6歲、22公斤以下的幼童1人；另外，自行車跨越雙黃線的違規部分，則是依照道路交通管理處罰條例，針對慢車駕駛人的違規可以罰款。這兩項違規最高可罰1800元。

警方呼籲，汽機車駕駛不只要禮讓行人，對於自行車也要保持適當安全距離，但自行車也要遵守交通規則，道路安全是所有用路人都應該共同守法與維護。

彰化縣伸港鄉市區出現單車雙載「站火箭筒」還跨越雙黃線，用路人都嚇到了。（姚先生提供）

彰化縣伸港鄉市區出現單車雙載「站火箭筒」馬路飄移秀，嚇壞所有人。（姚先生提供）

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