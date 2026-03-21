彰化長照送餐堅持「面交」 7年18件「阿公阿嬤不見了」

居服員進行長照送餐服務，發現阿嬤因為庭院淹水受困，親手把便當交到阿嬤手上。（彰化縣衛生局提供）

隨著台灣進入高齡化社會，「長照送餐」服務也越來越多，彰化縣衛生局表示，依照規定居服員要親自送到阿公阿嬤的手上，也因為堅持「面交」，全縣7年來發現18起「阿公阿嬤不見了」，15起是身體不適協助送醫，讓送餐不只是送餐而已！

縣議員賴清美表示，彰化縣也進入高齡化，尤其是鄉間的獨居長輩更需要被關懷，居服員提供的送餐服務很受歡迎，也解決年輕人在外工作打拚，無法兼顧長輩用餐的問題，但是居服員送餐服務，應該不只是把便當放在門口，應該順道進行關懷，可以在第一時間了解長輩的情況。

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衛生局長葉彥伯指出，全縣共有2700位居服員，彰化縣從2019年起就建立「長照送餐關懷通報機制」，規範送餐人員送餐時，一定要看到長輩，如果沒看到長輩，一定要立刻回報衛生局。因為長照送餐不少都是高齡或是失能族群，透過送餐的「面交關懷」，可以在第一時間發現異常狀況，啟動協助機制。

根據長照科統計資料，從2019年迄今，長照送餐關懷通報共有94件，排行第一的是行蹤不明18件，其次為身體不適需協助送醫15件，發現長輩死亡有14件、住院13件，另外還有發現長輩跌倒，以及1件水災受困。

長照科長陳惠華指出，前年凱米颱風讓許多道路淹水，居服員為了把餐盒親送到阿公阿嬤手中，有的還要下車把傾倒的樹木搬開，或是涉水穿過庭院，還有機車騎到拋錨。去年也有送餐找不到阿公，馬上進行通報，3天後找到走失的阿公，下巴有傷口，立即送醫縫合。

居服員進行長照送餐服務，發現阿嬤因為庭院淹水受困。（彰化縣衛生局提供）

居服員進行長照送餐服務，就算是淹大水也要涉水面交。（彰化縣衛生局提供）

居服員進行長照送餐服務，就算是淹大水也要涉水面交。（彰化縣衛生局提供）

居服員進行長照送餐服務，必須親自交到阿公阿嬤的手上。（彰化縣衛生局提供）

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