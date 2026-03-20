振興禮金扯到選舉 彰化花壇鄉長參選人沈文盛、葉繼元隔空「表述」

彰化縣花壇鄉打算發放6000元振興禮金。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣花壇鄉公所同意鄉代會提案建議，將發給每名鄉民振興禮金6000元，全案仍需自治條例修訂並送鄉代會審議。對此，有意投入年底鄉長選戰的鄉代會主席沈文盛表示，這是還稅於民；但民進黨花壇鄉長參選人葉繼元表示，只要財政穩健就支持，但如果是為了個人選舉就太牽強！

沈文盛指出，有鄉代表在上次定期會提議要發1萬元的振興經濟禮金，因為認為民間的經濟不好，因此，鄉公所就該「還稅於民」，後來鄉公所認為以花壇財政來說，應該發6000元比較剛好，也就是預計花2.5億元來發放。

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沈文盛強調，目前還要由鄉公所來修訂振興經濟禮金自治條例，希望來得及這個月底的鄉代會臨時會來審議，只要通過後的行政程序，希望能夠讓鄉民早一點拿到6000元。

沈文盛指出，他確實是要準備爭取國民黨提名來參選花壇鄉長，如果是為了他好的話，不是最好不要發錢這筆錢，因此要不要發這筆錢，完全不要跟政治混在一起談，如果這樣做就是刻意操作。

但葉繼元認為，如果花壇鄉的財政很好，發這筆錢不會影響鄉政，那他不反對。只是如果是因為選舉的關係，為了個人的考量，實在牽強，何況今年底就要選舉了，那他就認為這就讓人有想像空間。

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