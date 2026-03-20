彰化車站驚魂！33歲男持刀隨機挾持移工 稱「主持正義」判4月

彰化火車站日前發生無差別亮刀勒脖案，嚇壞眾人。（資料照）

近期社會接連發生隨機攻擊事件，引發治安疑慮，彰化火車站今年1月也傳出驚悚案件。33歲吳姓男子因不滿司法處境，竟在通勤尖峰時段持彈簧刀隨機攻擊路人，從後方勒住一名移工脖子，並以刀抵住喉嚨，嚇壞現場旅客。彰化地院審理後，依恐嚇公眾罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金，犯案彈簧刀宣告沒收。

判決書指出，1月18日下午4時許，吳男攜帶約15公分彈簧刀至車站前廣場，見移工一行人經過，竟突從後方出手控制其中1人，並亮刀威嚇，現場一度陷入混亂。所幸站務人員與民眾及移工友人及時上前制止，合力奪刀，未釀成傷亡。

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吳男犯後辯稱是「主持正義」，實則因日前涉毒案件及家庭關係不睦，情緒失控，將不滿發洩於無辜路人。警方當場將其逮捕並移送法辦，這起突發攻擊也讓在場民眾餘悸猶存。

法官認為，吳男在人潮密集場所持刀恐嚇，行為具高度危險性，不僅使被害人心生恐懼，也對公共安全與社會秩序造成衝擊，依法不應輕縱；但考量其坦承犯行、犯後態度尚可，最終量處4月徒刑，並諭知得易科罰金。

吳男見移工一行人經過，竟突從後方出手挾持1人，並亮刀威嚇，現場一度陷入混亂。（民眾提供）

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