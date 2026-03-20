從收水手當上車手頭！檢方求刑8年 法官認「量刑過重」判3年2月

許姓男子曾涉多起詐騙被判刑，從收水晉升車手頭被捕，檢方求處8年徒刑，彰化地院審理認為量刑過重，判處應執行3年2月為適。（資料照）

彰化一詐騙集團透過通訊軟體分工運作，誘騙被害人投資USDT（泰達幣）可獲利，實則將資金轉入詐團掌控錢包洗錢，彰化地院近日審結，將6名成員全數判刑，其中，檢方認為許姓男子屢犯不改，還從收水手晉升車手頭，具體求處應執行有期徒刑8年，但彰化地院認為量刑過重，最終僅判應執行3年2月。

判決書指出，許男等6人於去年7月間加入由暱稱「令吉」、「G-小幫手」等人組成的詐騙集團，透過Telegram群組聯繫分工，組織嚴密。許男負責找車手、貼單及控車手，陳男負責監控及收水，邵男則開車配合面交取款等，其餘成員亦分工參與，形成完整詐騙鏈。

請繼續往下閱讀...

該集團以「投資虛擬貨幣」為話術，鎖定施女等4名被害人，要求面交現金購買USDT，再將虛擬貨幣轉入指定電子錢包。被害人交款後，由一線車手取款，再交由二線收水手層層轉交，藉此規避查緝、掩飾金流。

其中一名被害人最後一次面交時察覺有異，報警並配合警方誘捕，使該次犯行未遂。警方隨即循線追查，前往員林一處汽車旅館查緝，當場拘提許男等人，並查扣手機、現金等證物，成功瓦解該詐騙網絡。

檢方偵結認為，許男過去已有多次詐欺前科，光去年就被彰化地院判處2年4月跟2年7月徒刑，卻未悔改再犯，利用審理期間繼續犯案，且在詐騙集團中由收水手晉升為車手頭，犯罪情節重大，因此求處應執行8年有期徒刑。

不過法院審理指出，6人均坦承犯行，部分被告已繳回犯罪所得，且有人與被害人達成調解。合議庭綜合考量其分工角色、犯後態度及實際獲利等因素，認為檢方求刑過重，最終判處許男3年2月，其餘成員分別判處1年10月至3年不等徒刑，另宣告沒收犯罪工具與不法所得約2萬8千元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法