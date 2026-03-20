訂單不受影響！台灣無人載具媒合會 美國「軍工採購團」遭管制缺席

無人機應用廣泛，台灣業者都在搶食製造大餅。（記者劉曉欣攝）

中東戰火升溫，美國軍工採購團原本預訂昨天（19日）晚間抵台，準備參加今天（20日）台灣無人載具聯盟在彰化舉辦的首場商業媒合會，也臨時喊卡，由於這是由美國軍工業重鎮的阿肯色州所組成，團員有2家工廠與1名官員，全數遭管制而無法來台，但完全不影響採購零組件的下單計畫。

台灣無人載具聯盟執行長游富洋指出，該聯盟由1400家業者籌組而成，其中不乏多家上市、上櫃公司，原本全場最受矚目的就是美國軍工採購團到來，就在傳出美軍F-35戰機疑遭伊朗擊中後安全迫降消息，今天上午才證實美國軍工採購團無法出席，全數被管制在美國。

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游富洋強調，由於美國軍工團是由阿肯色州所組成，非常具有指標意義，雖然無法來到台灣，下個月就會透過無人機AI系統整合大廠銘旺科技，洽談採購細節，由於銘旺在美國已有設立公司，將會安排台灣相關業者與美國採購團進行線上會議。

游富洋指出，由於台灣在無人機產業具有製造實力，加上非紅供應鏈的優勢，都讓美國軍工採購團有高度的興趣，未來在線上會議進行後，預計等伊朗戰爭比較緩和後，將安排相關業者在5、6月前往美國，能就實務面進行更多合作與爭取更多的訂單。

台灣無人載具聯盟主席、彰化市長林世賢表示，今天是該聯盟第一次商業媒合會，這是提供產業整合與跨域合作的平台，帶領台灣隊去打國際盃，尤其是讓彰化傳統精密加工優勢，轉化為國防與航太產業的動能，能夠彎道超車跨入有國際競爭力的「國防產業鏈」。

台灣無人載具聯盟首場媒合會，參展廠商展出最新科技。（記者劉曉欣攝）

台灣無人載具聯盟首場媒合會超過百攤參加。（記者劉曉欣攝）

彰化市長林世賢身兼台灣無人載具聯盟主席，示範操作足球無人機。（記者劉曉欣攝）

台灣無人載具聯盟首場媒合會，完成「跨域共創策略聯盟」合作意向書簽署。（記者劉曉欣攝）

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