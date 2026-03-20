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    首頁 > 彰化縣

    「頭牙」拜土地公！麻糬名店排長龍 「一句話」引網熱議

    2026/03/20 10:17 記者劉曉欣／彰化報導
    春分碰上頭牙，彰化市的麻糬名店這兩天都大排長龍。（取自彰化人大小事）

    春分碰上頭牙，彰化市的麻糬名店這兩天都大排長龍。（取自彰化人大小事）

    今天（3月20日）是「春分」，還是農曆2月2日土地公的生日，也就是民間俗稱的「頭牙」，也是「龍抬頭」的日子，許多民眾從昨天到今天都搶買最夯供品的麻糬來拜拜求財運，造成名店大排長龍，網友問說「土地公會不會吃膩？」引來熱議，不少人都說，心誠則靈！

    每到土地公生日，彰化市好幾家麻糬名店，連日都大排長龍，周邊道路全是滿滿人潮，誇張到連肉圓名店、爌肉飯名店都自嘆不如，因為，有的店沒有限制每人購買數量，遇到前面有人一買就是數十盒，讓排在後方的人全都傻了眼。

    有民眾大嘆，跑了彰化市經營超過半世紀老店「大元麻糬」、高人氣的「玉瓏坊麻糬」與「玉華珍麻糬」等店，都是大排長龍，有的人龍還超過100公尺，當場就宣告放棄，決定去麵包店買就好了。

    但有民眾說，大家全都買一樣的供品，土地公吃了不會膩嗎？難道不會想要吃其它的東西，因此，也有鬆餅店的老闆就拿自家拿手鬆餅去拜拜，認為心誠則靈，當大家都買麻糬，有人買水果鮮花來拜拜，說不定土地公也會特別開心，因為在滿桌的麻糬以外，終於可以吃到不同的供品了。

    春分碰上頭牙，彰化市的麻糬名店這兩天都大排長龍。（取自彰化人大小事）

    春分碰上頭牙，彰化市的麻糬名店這兩天都大排長龍。（取自彰化人大小事）

    每到土地公生日，民眾都愛買麻糬來黏財求財運。（資料照）

    每到土地公生日，民眾都愛買麻糬來黏財求財運。（資料照）

    每到土地公生日，民眾都愛買麻糬來黏財求財運。（資料照）

    每到土地公生日，民眾都愛買麻糬來黏財求財運。（資料照）

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