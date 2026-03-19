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    首頁 > 彰化縣

    彰化成虐狗大縣？議員抨擊救援沒有SOP 動保自治條例不能再等

    2026/03/19 22:18 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化疑似虐狗事件持續延燒，縣議員抨擊縣府動作太慢。（民眾提供）

    彰化疑似虐狗事件持續延燒，縣議員抨擊縣府動作太慢。（民眾提供）

    彰化市虐狗事件延燒，彰化縣議員吳韋達、莊陞漢、施佩妤都對此表達關切，莊陞漢認為處理過程應該「公開透明」；吳韋達強調，救狗應該要有SOP，高風險犬貓應該要全面植入晶片，讓警力介入調閱監視器，催生彰化縣動物保護自治條例不能再等。

    吳韋達指出，這次疑似虐狗事件，經過鄰居檢舉，再由動防所介入，但最後卻仍是遺憾收場，且是愛狗人士追到可疑白骨，如果當初在鄰居檢舉飼主有疑似暴力行為時，就列管為高風險個案，強制或是輔導植入晶片，如今也不必進行DNA比對。

    吳韋達表示，在這次事件當中，也暴露動防所追查過程，調閱監視器的受限，如果能由警方全面協助與配合，無論是警用、公有或是民間的監視器都能夠調閱，很可能就會在第一時間阻止一場狗狗悲劇的發生，因此，縣府應該成立跨部會群組，讓農業處、動防所、警方都能夠在第一時間就掌握高風險個案，才能對症下藥，預防勝於治療，如果風險過高，也可以採取積極措施。

    動防所說，彰化縣動物保護自治條例草案已進行草擬，已送法制室審查，希望能夠儘速送交議會進行審議。

    彰化縣議員認為救狗應該要有SOP，高風險犬貓要全面植入晶片，讓警力介入調閱監視器，催生彰化縣動物保護自治條例不能再等。（民眾提供）

    彰化縣議員認為救狗應該要有SOP，高風險犬貓要全面植入晶片，讓警力介入調閱監視器，催生彰化縣動物保護自治條例不能再等。（民眾提供）

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