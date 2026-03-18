投資520萬大賺10倍！彰化「股市小白」借錢贖回 慘賠1060萬

股市小白翁男誤信「股市名師」，損失1000多萬元。（示意圖）

彰化翁男迷信「股市名師」，透過臉書加入詐團開設的「○○○股票投資初級班」，對方（假名師）告訴他使用現金投資，可避免被政府查稅，翁先投資80萬元，名師再教他「要建立投資部位」，翁1個月後再交出440萬元，換成虛擬貨幣投資。翁男發現之前投資的520萬不到1個月已翻10倍、來到6000多萬元，他想要領出，但對方告訴他得交540萬元的保證金，翁男不疑，借得540萬現金在高雄街頭交給車手簡女，事後不僅拿不到6000萬元，名師也失聯，他才知受騙報警。

警方循線逮捕簡女，簡女稱自己接獲通知取款，事後獲得5萬4000元報酬，她被依加重詐欺罪移送法辦，該案經彰化地院審理，簡女被判處2年10月徒刑。

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該案的起訴書指出，翁男從臉書獲得投資資訊，點擊詐團投放的名師「○○○股票初級班」廣告，聲稱名師親自網路授課、全程免費，翁男與假名師加LINE好友，對方告訴他，可「代客操作」，為避免被政府查稅，須匯入指定帳戶，翁男2023年3月20日首匯80萬元。

同年4月翁男被「名師」引導加入LINE群組「日月優質商城」，名師告訴翁男應建立500萬元的投資部位，且最好轉成虛擬貨幣。翁男20日依指示將280萬元現金交給不知名的詐團車手，5月2日再交160萬元給林姓少年車手（新北地方法院少年法庭審理），並林男當場教他如何操作虛幣APP。

翁男從虛幣APP發現，自己總共投入520萬元，不到1個月已暴漲到6000萬元，他決定「見好就收」，但對方稱要繳540萬元的保證金，翁男再向友人借540萬元，跟對方約在高雄七賢二路交款，但交款後依然拿不到6000萬元的現金，「名師」也失聯，此時才知受騙。

審理此案的法官表示，審酌被告簡女參與本案詐欺集團，分擔向告訴人取款之車手工作，助長犯罪，所為實有不該。兼衡被告本案所涉詐欺、洗錢金額高達545萬元，金額甚鉅，可知被害人損失極高，則被告所為實不宜輕縱，判處2年10月徒刑。

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