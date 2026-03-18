鄰居崩潰！彰化透天厝囤垃圾溢出大馬路 環保局稽查開罰

彰化伸港1戶透天厝門口堆滿垃圾與回收物，被環保局稽查開罰。（環保局提供）

彰化縣伸港鄉一戶透天厝門口堆滿大量垃圾與資源回收物，當地居民受不了向縣議員賴清美反映，賴清美到場勘查也傻眼，直呼家裡1到3樓全部都是囤積垃圾，且還外溢到大馬路上，實在很誇張；環保局據報派員前往勘查確認屬實，當場依廢棄物清理法對住戶開單告發，並限其在期限內清理完畢。

賴清美指出，這戶人家整棟樓都堆滿垃圾與資源回收物，甚至因為數量太多而堆到門口的大馬路上，不僅有礙觀瞻，還影響到行車安全與當地居民的生活品質，當地居民已忍無可忍。

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賴清美將照片PO網，有網友說這是一種心病，心病要心藥醫，對症下藥，否則對厝邊隔壁造成困擾；另有網友呼籲大家不要拿垃圾來這裡丟。

環保局則指出，有關該戶人家門口堆置資源回收物一案，今天派員現場稽查，現場屋主正在整理住家前堆置的回收物及生活垃圾，該資收物及生活垃圾因未妥善維護致公共衛生污染情形，已違反廢棄物清理法第11條規定，依法告發後續將裁處罰款1200元並限期清理，屆時若未清除即將代為清除。

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