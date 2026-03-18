強韌台灣！彰化26鄉鎮防災協作中心 2860萬買設備過了

彰化縣消防局去年在和美鎮公所舉辦境況模擬桌演規劃講習與演練，展現搶救應變能力。（彰化縣消防局提供）

國際局勢瞬息萬變，地緣政治風險忽視不得，為了厚植全民防災觀念，彰化縣議會今開分組審查會通過消防局提出的2860萬元經費墊付案。消防局長施順仁說，今年內完成執行，將按照各公所防災協作中心的需求，依內政部編列項目規定，採購發電機、照明、資通設備、儲物設施及個人防護裝備等，確保災害發生時第一線救災據點能正常運作。

內政部推動「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」全額補助經費，每個公所110萬元額度，彰化縣合計26處防災協作中心，總經費2860萬元。防災協作中心主任由公所主任秘書擔任，中心下面設作業、後勤支援、規劃協調及財務行政共4個編組，必要時也能整合外部支援人力，提高整體調度效率。

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施順仁表示，防災協作中心由各公所建立的平台，平時整合防災士與地方人力，災時則負責疏散撤離、避難收容與物資發放，補足公所在大規模災害下的人力缺口。

施順仁指出，彰化縣去年就已完成26鄉鎮市防災協作中心建置，也在和美公所辦過境況模擬的桌演規劃講習與演練，今年重點放在訓練與實戰演練，中央也同步補助辦理HSEEP（災害防救演習規劃與評估）訓練及TTX桌上推演，從教官培訓到地方實際操作，逐步強化各層級應變能力。

他強調，過去的防災多集中在颱風或地震，現在則是為了強韌台灣做準備，著重在大規模災害的協作與整備，讓地方在第一時間就能啟動應變機制，提升整體防災韌性。

彰化縣已建置完成26處防災協作中心，消防局去年選在和美公所進行模擬演練。（彰化縣消防局提供）

彰化縣防災協作中心去年完成建置，也在和美公所辦過境況模擬的桌演規劃講習與演練，今年重點放在訓練與實戰演練。（彰化縣消防局提供）

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