彰濱崙尾區10公頃土方暫置場 預計5月啟用

立委何欣純（左2）、陳素月（左1）與國土署長蔡長展（右1），今天到彰濱土方暫置場預定地勘查。（記者湯世名攝）

營建剩餘土石方新制上路，民進黨台中市長參選人、立委何欣純偕同彰化縣長參選人陳素月，今（17日）邀集內政部國土管理署等赴彰濱工業區會勘，官員指彰濱崙尾金屬專區10公頃土地可做為暫置場，可提供40萬立方公尺暫置量能，預計5月底啟用；副縣長周傑當場允諾後續會接手管理，讓台中與彰化的土方進場，解決燃眉之急。

針對營建剩餘土石方電子聯單新制上路後，中部地區因缺乏最終去化場，引發嚴重的工地停工潮。陳素月指出，彰化縣內多項公共工程與民間建案，因土方無處去面臨違約與停工風險，中央雖積極媒合場域，但地方政府因租金與管理壓力遲遲不願接手，導致政策卡關、業者跳腳。陳素月強調，經她爭取由中央權責單位主導彰濱暫置場設置，並成功將租金調降壓低，確保土方有去處，保障產業就業與各項建設進度。

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何欣純則說，她爭取台中港一塊5公頃土地可做為暫置場，但市府對是否接手管理態度消極，她會持續溝通；何欣純主張，台中港與彰濱兩處暫置場都應比照台北港、高雄港模式，由中央統一調度資源，讓中台灣建設不再停滯。

國土署中區工程分署副分署長黃永興簡報說，崙尾金屬專區共可規劃36公頃土地，可提供144萬立方公尺的暫置量能，但因為不知道需求量會有多少，因此先規劃出10公頃土地，預計可提供40萬立方公尺的暫置量能，5月底即可啟用。國土署長蔡長展則表示，他們會與縣府合作，讓暫置場在5月底前開始進場運作，未來進一步作為最終去化。

陳素月與何欣純最後強調，土方之亂是民生也是建設問題，中央解決了場地與租金難關，她們會持續監督中央資源挹注第一線，絕不讓行政僵局成為阻礙中部進步的藉口。

彰濱工業區土方暫置場預定地。（記者湯世名攝）

立委何欣純（右2）、陳素月（右3）與國土署長蔡長展（右1），聽取彰濱土方暫置場預定地簡報。（記者湯世名攝）

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