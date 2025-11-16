為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 彰化縣

    零互動？謝衣鳯、謝典霖到場為選手加油 姊弟來去匆匆

    2025/11/16 22:18 記者劉曉欣／彰化報導
    長期支持籃球運動的彰化縣議長謝典霖，上台與彰化縣長王惠美一同頒發獎金給在全運會拿下銀牌的籃球健兒。（記者劉曉欣攝）

    長期支持籃球運動的彰化縣議長謝典霖，上台與彰化縣長王惠美一同頒發獎金給在全運會拿下銀牌的籃球健兒。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣立委謝衣鳯實力被看好，許多人點名應該參選縣長，但謝衣鳯遲遲不鬆口，謝衣鳳今天（16日）與弟弟、議長謝典霖都到彰化市大竹國小，為參加全運會表現良好的彰化選手給予肯定，但姊弟兩人零互動，謝衣鳯對於參選縣長一事，仍維持一貫的「謝謝」兩字。

    謝典霖長期支持籃球運動，今天也特別出席彰化縣全運會頒獎典禮，謝衣鳯則是全縣走透透，展現走遍全縣的政治高度，獨獨對參選縣長一事，都不鬆口，而藍營的前副縣長洪榮章，以及前立委柯呈枋則早已掛起看板，表達爭取提名的企圖心。

    謝典霖今天先到大竹國小，謝衣鳯隨後到場，謝衣鳯在致詞後隨即離去，剛好與到場的縣長王惠美一起與選手教練合照。由於今年男子籃球勇奪銀牌，這是1999年全運會開辦以來，彰化縣在男子籃球所拿下的最佳成績，當頒發獎助金時，謝典霖也特別上台後，隨即離去，姊弟倆在場則是完全「零互動」。

    彰化縣今年在全國運動會中表現出色，共拿下5金、14銀、17銅，共計36面獎牌，創下近年來的最佳成績，王惠美今天頒發總獎金1212萬元給優秀選手，期許未來有更好的表現。

    彰化縣立委謝衣鳯在對選手致詞後就隨即離去。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣立委謝衣鳯在對選手致詞後就隨即離去。（記者劉曉欣攝）

