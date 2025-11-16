彰化大樓遭縱火？關鍵目擊1樓機車起火 消防勘驗釐清中

大樓1樓入口處機車起火燃燒，火勢向上延燒。（圖由警方提供）

彰化市中華西路大樓今天（16日）清晨發生大火，共有17名住戶被嗆傷送醫，其中最小的女嬰年僅11個月大；火災發生初期有民眾經過大樓時發現1樓入口處1輛機車起火燃燒，且火勢迅速蔓延，所幸消防人員全力搶救在1個多小時後將火勢撲滅，今天上午消防局火調人員重返現場，對疑為起火點的機車等可疑跡證採證鑑識，警方則調閱路口監視器追查有無可疑人物進出；是否機車自燃或遭人縱火還要進一步釐清。

彰化警分局指出，今天清晨3點40多分時，1名民眾經過彰化市中華西路該棟集合住宅大樓，發現1輛停放於1樓入口處的普通重機車正在燃燒，並有火勢擴大的跡象，立即向警方報案，警方立即通知消防人員趕往現場，並先將街道封鎖避免人車進入，由消防人員全力救災。該輛起火的機車並非電動機車，若是老舊機車也有自燃的可能性，警方已調閱路口監視器，追查當時是否有可疑人物進出，但任何可能性都不排除。

火災當時由於煙囪效應火勢往上蔓延，所幸住戶睡夢中驚醒後冷靜待援；消防人員從2樓、3樓等樓層分別救出受困住戶，年齡最小的是11個月大的女嬰，最大的是73歲老翁，所幸消防員搶救得宜，使這場大火不到1小時就被撲滅；消防員清晨6點多破門執行第3次搜索，6戶上鎖的住戶經確認無人受困。

彰化縣消防局火調科人員今天上午重返現場，發現大樓1樓入口處有3輛機車被燒毀，另1輛輕微受損，入口處被大火燻黑，已針對起火原因進行採證釐清。

大樓被濃煙燻黑，1樓入口處疑的機車疑為起火點。（圖由消防局提供）

彰化縣消防局火調科人員重返火場勘驗起火點的機車。（圖由消防局提供）

這場大樓火災共有17人遭嗆傷。（圖由消防局提供）

大樓入口處的機車疑為起火點，被燒到只剩骨架。（圖由警方提供）

火調科人員重返現場勘驗火場跡證。（圖由消防局提供）

