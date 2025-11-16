為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 彰化縣

    彰化市大樓暗夜狂燒！17名住戶睡夢中嗆傷被救出送醫

    2025/11/16 08:27 記者湯世名／彰化報導
    大火過後樓房被燻黑。（圖由消防局提供）

    大火過後樓房被燻黑。（圖由消防局提供）

    彰化市中華西路一棟集合住宅大樓今天（16日）清晨突從1樓起火燃燒，火勢一度相當猛烈濃煙竄天，消防局派出52名消防人員趕抵搶救，大樓住戶睡夢中被驚醒後驚慌逃命，有不少人被濃煙嗆傷，消防員逐層搜索，陸續救出受困的住戶，經清點共有17名住戶嗆傷送醫，所幸都無生命危險；警方初步了解起火點疑為1樓機車，是否機車自燃或遭縱火已展開調查。

    彰化縣消防局今天清晨3點多獲報中華西路5層樓建築的集合式住宅大樓起火燃燒，還傳出有住戶受困火場待救，消防局派出52名消防員與消防車15輛、救護車11輛趕往現場搶救，彰化市長林世賢接獲通報也趕往現場關切。

    不少住戶被濃煙嗆傷送醫。（圖由消防局提供）

    不少住戶被濃煙嗆傷送醫。（圖由消防局提供）

    彰化市中華西路大樓火災，火勢相當猛烈。（圖由消防局提供）

    彰化市中華西路大樓火災，火勢相當猛烈。（圖由消防局提供）

    住戶被濃煙嗆傷送醫。（圖由消防局提供）

    住戶被濃煙嗆傷送醫。（圖由消防局提供）

    彰化市中華西路大樓火災，消防員部署水線搶救。（圖由林世賢提供）

    彰化市中華西路大樓火災，消防員部署水線搶救。（圖由林世賢提供）

    彰化市中華西路大樓火災，消防員部署水線搶救。（圖由林世賢提供）

    彰化市中華西路大樓火災，消防員部署水線搶救。（圖由林世賢提供）

    不少住戶被嗆傷。（圖由林世賢提供）

    不少住戶被嗆傷。（圖由林世賢提供）

